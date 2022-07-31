Деревянченко победно вернулся на ринг, прервав серию поражений: патриотическое видео

Украинский боксер Сергей Деревянченко одержал свою четырнадцатую победу в профессиональном ринге. Он уверенно деклассировал американца Джошуа Конли.

Деревянченко победил Конли

36-летний украинский боксер Сергей Деревянченко победно вернулся на ринг после серии из трех поражений, пишет 24 канал.

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Поединок состоялся в андеркарде вечера бокса, где мейнивентом была встреча Дани Гарсии и Хосе Бенавидеса. Бой украинца был рассчитан на 10 раундов, боксеры одолели всю дистанцию.

Украинский боксер переработал своего соперника фактически в каждой из трех минут. Конли пытался перехватить инициативу, однако все напрасно, с каждым следующим раундом преимущество Деревянченко становилось более очевидным.

Победителя противостояния выбрали судьи, они предпочли украинцу: 99 – 91, 99 – 91 и 98 – 92.

Боксер отпраздновал свою победу, завернувшись в сине-желтый флаг.

Видео объявления результатов боя

Что известно об украинском боксере