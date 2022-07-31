Деревянченко победно вернулся на ринг, прервав серию поражений: патриотическое видео
Украинский боксер Сергей Деревянченко одержал свою четырнадцатую победу в профессиональном ринге. Он уверенно деклассировал американца Джошуа Конли.
Деревянченко победил Конли
36-летний украинский боксер Сергей Деревянченко победно вернулся на ринг после серии из трех поражений, пишет 24 канал.
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Поединок состоялся в андеркарде вечера бокса, где мейнивентом была встреча Дани Гарсии и Хосе Бенавидеса. Бой украинца был рассчитан на 10 раундов, боксеры одолели всю дистанцию.
Украинский боксер переработал своего соперника фактически в каждой из трех минут. Конли пытался перехватить инициативу, однако все напрасно, с каждым следующим раундом преимущество Деревянченко становилось более очевидным.
Победителя противостояния выбрали судьи, они предпочли украинцу: 99 – 91, 99 – 91 и 98 – 92.
Боксер отпраздновал свою победу, завернувшись в сине-желтый флаг.
Видео объявления результатов боя
Что известно об украинском боксере
- Отметим, что последние 3 боя Сергей проиграл: сначала Геннадию Головкину в чемпионском бою, тогда снова в бою за пояс поражение от Джермелла Чарло, а затем еще один проигрыш – в бою за звание претендента на чемпионский титул от Карлоса Адамеса.
- Деревянченко провел 18 боев в профессиональном ринге, где одержал 14 побед и 4 поражения. Украинец боксирует в средней весовой категории, он дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году.