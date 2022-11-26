"Бл**ская публика ни**я не знает": у Чисоры "вспылило" из-за упоминания об Усике
Источник:iFL TV
Британский боксер Дерек Чисора не смог сдержать своей ярости из-за вопроса об украинце Александре Усике. Похоже, Дерек еще не может отойти от поражения против украинца еще в 2020 году.
В коротком интервью Дерек Чисора не согласился с мнением, что он не дотягивает до уровня своего следующего соперника – Тайсона Фьюри. Но высказывался при этом очень грубо.
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Чисора не сдержал ярости из-за Усика
Во время интервью у британского боксера спросили, что он думает о критике фанатов, которые предпочли бы посмотреть бой Фьюри против Усика или его соотечественника Энтони Джошуа. И тут, как говорится, понеслось.
Что бы там, б**ть, не говорили эти уй**ки – мне на все это плевать. Мне просто плевать, что вы там хотите сказать,
– выругался Дерек Чисора.
Но на этом его словесный понос не прекратился. Далее боксер обругал и британскую публику.
Эта б**дская британская публика ни**я не знает, чего она хочет. Вы можете определиться – и я вам это дам! Но если не знаете, просто закройте еб**ьники,
– "советовал" боксер.
Бой Усик – Чисора
- Поединок между украинским и британским боксерами прошел еще в 2020 году. Спортсмены сошлись на ринге стадиона Уэмбли в Лондоне 31 октября.
- Дерек с первых секунд пытался давить на украинского боксера. Но со временем боя Чисора начал уставать, а Александр Усик начал действовать все более агрессивно, демонстрируя точные удары.
- По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру.