В коротком интервью Дерек Чисора не согласился с мнением, что он не дотягивает до уровня своего следующего соперника – Тайсона Фьюри. Но высказывался при этом очень грубо.

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Чисора не сдержал ярости из-за Усика

Во время интервью у британского боксера спросили, что он думает о критике фанатов, которые предпочли бы посмотреть бой Фьюри против Усика или его соотечественника Энтони Джошуа. И тут, как говорится, понеслось.

Что бы там, б**ть, не говорили эти уй**ки – мне на все это плевать. Мне просто плевать, что вы там хотите сказать,

– выругался Дерек Чисора.

Но на этом его словесный понос не прекратился. Далее боксер обругал и британскую публику.

Эта б**дская британская публика ни**я не знает, чего она хочет. Вы можете определиться – и я вам это дам! Но если не знаете, просто закройте еб**ьники,

– "советовал" боксер.

Бой Усик – Чисора