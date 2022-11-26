У короткому інтерв'ю Дерек Чісора не погодився з думкою, що він не дотягує до рівня свого наступного суперника – Тайсона Ф'юрі. Та висловлювався при цьому дуже брутально.
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Чісора не стримав люті через Усика
Під час інтерв'ю в британського боксера запитали, що він думає про критику фанатів, які краще воліли б подивитися бій Ф'юрі проти Усика або його співвітчизника Ентоні Джошуа. І тут, як то кажуть, понеслося.
Що б там, б**ть, не говорили ці уй**ки – мені на все це начхати. Мені просто начхати, що ви там хочете сказати,
– вилаявся Дерек Чісора.
Та на цьому його словесний понос не припинився. Далі боксер вилаяв і британську публіку.
Ця б**дська британська публіка ні**я не знає, чого вона хоче. Ви можете визначитися – і я вам це дам! Але якщо не знаєте, просто закрийте єб**ьники,
– "порадив" боксер.
Бій Усик – Чісора
- Поєдинок між українським та британським боксерами відбувся ще у 2020 році. Спортсмени зійшлися на рингу стадіону Вемблі в Лондоні 31 жовтня.
- Дерек з перших секунд намагався тиснути на українського боксера. Та з часом бою Чісора почав втомлюватися, а Олександр Усик почав діяти все агресивніше, демонструючи точні удари.
- За підсумками 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру.