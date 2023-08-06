Кто заменит "Похитителя трупов": битый Усиком и Кличко ветеран претендует на бой с Джошуа

Команда британского боксера Энтони Джошуа срочно ищет замену провалившему допинг-тест Дилиану Уайту. Времени до поединка осталось совсем немного.

На 12 августа был запланирован реванш Энтони Джошуа и Диллиана Уайта. Однако "Похититель трупов" провалил допинг-тест в преддверии мегашоу.

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Дерек Чисора о чем-то догадывался

Чтобы спасти ситуацию, сторона Джошуа срочно разыскивает соперника, который готов выйти на арену О2 в Лондоне. Интересно прокомментировал событие бывший чемпион мира в двух дивизионах Дэвид Хэй. Британец уверен, что Уайта заменит Дерек Чисора. Более того, Хэй узнал о ситуации с допингом именно от Чисоры за неделю до события.

"Примерно неделю назад мне позвонил по телефону Дерек Чисора и рассказал, что произойдет. Дерек сказал мне, что Диллиан провалит тест на запрещенные препараты.

Также Чисора еще неделю назад сказал мне, что подерется с Энтони. Дерек готовился к бою", – рассказал Хэй.

Напомним, что 39-летний ветеран Дерек Чисора дважды во время своей карьеры встречался с украинскими боксерами – Виталием Кличко и Александром Усиком. В обоих случаях победу праздновали наши чемпионы. Свой последний бой Чисора провел в декабре 2022 года. Тогда Тайсон Фьюри досрочно победил своего давнего соперника.

Кто еще претендует на бой с Джошуа

Отметим, что Дерек Чисора не единственный претендент на бой с Эй-Джеем. О своей готовности выйти на ринг заявили американский супертяж Майкл Хантер, а также Энди Руис, уже дважды встречавшийся с Джошуа. Однако пока неизвестно, кто станет соперником Джошуа.