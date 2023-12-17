"Никогда не имел таких возможностей": Уайлдер назвал свою цель в боксе

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, когда собирается завершать карьеру. По словам американца, сначала он хочет стать объединенным чемпионом.

Американский боксер Деонтей Уайлдер 23 декабря проведет бой против Джозефа Паркера. Однако мысленно "Бронзовый бомбардировщик" уже хочет объединить самые престижные титулы хевивейта.

Читайте также: Уайлдер нокаутирует Джошуа в первом раунде: эксчемпион мира сделал прогноз на супербой

Уайлдер хочет стать объединенным чемпионом мира

Напомним, титулами WBA, WBO, IBF и IBO сейчас владеет украинец Александр Усик, а ранее принадлежавший Уайлдеру пояс WBC ныне красуется на плече британца Тайсона Фьюри. Последний отобрал его у Деонтея.

"Моей целью было объединить титулы, но никогда не имел таких случаев. Многие чемпионы были титулованными, но как только дело доходило до боя с Уайлдером – сразу же двигались в другую сторону. Они давали другим боксерам возможности, но не мне.

Поэтому по этим особым причинам я никогда не имел такого случая. Но объединение поясов – точно до сих пор моя цель до завершения карьеры. Это точно в поле зрения", – сказал Уайлдер.

Уайлдер трижды выходил на ринг против Тайсона Фьюри. Первое сражение завершилось ничьей, а в двух последующих победа была на стороне британца.

Во втором поединке Деонтей потерял пояс WBC и впервые в карьере досрочно проиграл. В третьем Фьюри нокаутировал американца в 11-м раунде.