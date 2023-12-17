Американский боксер Деонтей Уайлдер 23 декабря проведет бой против Джозефа Паркера. Однако мысленно "Бронзовый бомбардировщик" уже хочет объединить самые престижные титулы хевивейта.

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Уайлдер хочет стать объединенным чемпионом мира

Напомним, титулами WBA, WBO, IBF и IBO сейчас владеет украинец Александр Усик, а ранее принадлежавший Уайлдеру пояс WBC ныне красуется на плече британца Тайсона Фьюри. Последний отобрал его у Деонтея.

"Моей целью было объединить титулы, но никогда не имел таких случаев. Многие чемпионы были титулованными, но как только дело доходило до боя с Уайлдером – сразу же двигались в другую сторону. Они давали другим боксерам возможности, но не мне.

Поэтому по этим особым причинам я никогда не имел такого случая. Но объединение поясов – точно до сих пор моя цель до завершения карьеры. Это точно в поле зрения", – сказал Уайлдер.

Любопытно. Уайлдер трижды выходил на ринг против Тайсона Фьюри. Первое сражение завершилось ничьей, а в двух последующих победа была на стороне британца.

Во втором поединке Деонтей потерял пояс WBC и впервые в карьере досрочно проиграл. В третьем Фьюри нокаутировал американца в 11-м раунде.