Американський боксер Деонтей Вайлдер 23 грудня проведе бій проти Джозефа Паркера. Однак в думках "Бронзовий бомбардувальник" вже хоче об'єднати найпрестижніші титули хевівейту.

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Вайлдер хоче стати об'єднаним чемпіоном світу

Нагадаємо, титулами WBA, WBO, IBF та IBO зараз володіє українець Олександр Усик, а пояс WBC, який раніше належав Вайлдеру, нині красується на плечі британця Тайсона Ф'юрі. Останній відібрав його у Деонтея.

"Моєю метою було об’єднати титули, але ніколи не мав таких нагод. Багато чемпіонів були титулованими, але як тільки справа доходила до бою з Вайлдером – одразу ж рухалися в іншу сторону. Вони давали іншим боксерам можливості, але не мені.

Тому через ці особливі причини я ніколи не мав такої нагоди. Але об’єднання поясів – точно досі є моєю ціллю до завершення кар’єри. Це точно в полі зору", – сказав Вайлдер.

Цікаво. Вайлдер тричі виходив на ринг проти Тайсона Ф'юрі. Перший бій завершився нічиєю, а у двох наступних перемога була на боці британця.

У другому поєдинку Деонтей втратив пояс WBC і вперше в кар'єрі достроково програв. У третьому Ф'юрі нокаутував американця в 11-му раунді.