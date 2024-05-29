"У Усика украли нокаут": вердикт Уайлдера на бой века

Александр Усик победил Тайсона Фьюри лишь раздельным решением судей. Деонтей Уайлдер считает, что рефери должен был зафиксировать досрочную победу украинца.

37-летний украинский боксер Александр Усик навсегда вписал свое имя в историю бокса, став первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в хевивейте, а также первым боксером, который объединил аж четыре самых престижных пояса.

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Уайлдер считает, что Фьюри должен был проиграть Усику нокаутом

Бывший чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал эпизод с нокдауном "Цыганского короля" в 9-м раунде поединка за абсолютное чемпионство. По его мнению, рефери должен был зафиксировать досрочную победу украинца.

"Это был хороший бой, и я долго не мог понять, кто выиграет. Я просто знал, что победит тот, кто проявит наибольшую решительность. И Усик ее продемонстрировал.

Я думаю, что у Александра украли нокаут в 9-м раунде. Мы все видели, как рефери снова сделал Тайсону подарок. Поздравляю Усика и желаю ему всего наилучшего в будущем", – сказал Уайлдер.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за все пояса супертяжелого веса. 21 декабря должен состояться бой-реванш между боксерами.