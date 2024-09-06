"Наша вселенная": футболист сборной Украины впервые стал отцом – щемящие фото

В среду, 4 сентября, у 25-летнего центрального защитника киевского Динамо и сборной Украины Дениса Попова произошло счастливое событие. У него родился первенец.

Об этом с некоторым опозданием сообщил сам футболист и его вторая половинка Дарья. Они похвастались щемящими фото в своих соцсетях.

Читайте также Харлан выходит замуж за олимпийского призера из Италии: праздничное фото

Счастливое событие в семье Поповых

На одном из них изображены крошечные ручки в родительских ладонях. У пары родился сын, которого назвали Даниилом.

"Даня. Наша вселенная. 04/09/2024", – написала счастливая мамочка.

У Дениса Попова родился сын / Фото из соцсетей футболиста

Поздравляем с появлением маленького чуда! Пусть растет здоровым, а каждый день будет полон любовью и счастьем,

– поздравило пару Динамо.

Напомним, что ранее Денис Попов получил вызов в национальную сборную Украины, однако не смог присоединиться к команде из-за проблем со спиной. Поэтому сейчас он получил возможность насладиться временем с семьей и разделить с ней эти счастливые моменты.