Вице-чемпион УПЛ усилился сборником перед дебютом в Лиге чемпионов
Источник:официальный сайт Александрии
Вице-чемпион УПЛ-2022/2023 продолжает трансферную политику. Очередным новичком Днепра-1 стал фланговый защитник Денис Мирошниченко.
3 июля Александрия сообщила об уходе своего 28-летнего правого защитника. Трансфер Дениса Мирошниченко обошелся Днепру-1 в 250 тысяч долларов.
Интересно Клуб Цыганкова придумал хитрый план, чтобы переманить к себе лучшего бомбардира УПЛ
Усиление линии защиты
По данным Transfermarkt, защитник заключил контракт с днепрянами до 30 июня 2025 года
Напомним, что Мирошниченко выступал из Александрии с июля 2019 года, когда перешел из львовских Карпат. Тогда александрийцам футболист добрался совершенно бесплатно, ведь перебрался в виде свободного агента.
За это время правый защитник провел за Александрию 99 матчей, отличившихся 5 голами и 4 ассистами. Именно во время выступлений за клуб получил дебютный вызов в сборную Украины, но на поле так и не вышел.
В своем последнем сезоне за Александрию защитник провел 29 поединков (4 мяча и 2 голевых передачи).
Футбольный клуб Александрия благодарен Денису за работу и пожелал удачи в новой команде.
Пока Днепр-1 не опубликовал о данном переходе на своем сайте и соцсетях.
Главное о выступлениях Дениса Мирошниченко
- Выступал во вторых командах Кривбасса и Днепра, пока в феврале 2013 не присоединился к первой команде криворожского клуба.
- Спустя семь дней после этого перешел в Карпаты. За львовян выступал до июля 2019 года. В это время стал футболистом Александрии.
- Трансферная стоимость Мирошниченко оценена в 700 тысяч долларов.