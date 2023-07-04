Вице-чемпион УПЛ усилился сборником перед дебютом в Лиге чемпионов

Вице-чемпион УПЛ-2022/2023 продолжает трансферную политику. Очередным новичком Днепра-1 стал фланговый защитник Денис Мирошниченко.

3 июля Александрия сообщила об уходе своего 28-летнего правого защитника. Трансфер Дениса Мирошниченко обошелся Днепру-1 в 250 тысяч долларов.

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Усиление линии защиты

По данным Transfermarkt, защитник заключил контракт с днепрянами до 30 июня 2025 года

Напомним, что Мирошниченко выступал из Александрии с июля 2019 года, когда перешел из львовских Карпат. Тогда александрийцам футболист добрался совершенно бесплатно, ведь перебрался в виде свободного агента.

За это время правый защитник провел за Александрию 99 матчей, отличившихся 5 голами и 4 ассистами. Именно во время выступлений за клуб получил дебютный вызов в сборную Украины, но на поле так и не вышел.

В своем последнем сезоне за Александрию защитник провел 29 поединков (4 мяча и 2 голевых передачи).

Футбольный клуб Александрия благодарен Денису за работу и пожелал удачи в новой команде.

Пока Днепр-1 не опубликовал о данном переходе на своем сайте и соцсетях.

Главное о выступлениях Дениса Мирошниченко