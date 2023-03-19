Лучший среди лузеров: Костышин отметился эффектным дебютным голом в США – видео

Денис Костышин смог оформить свой первый забитый мяч после переезда в США. Украинский полузащитник сделал это в эффектном стиле.

Денис Костышин забил свой дебютный гол за Эль Пасо в проигранном матче против Детройта (1:3). К тому же украинский полузащитник стал лучшим среди худших по итогам матча, пишет 24 канал.

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Дебютный гол не при лучших условиях

Денис Костышин начал поединок со стартовых минут. Поражение от Детройта стало уже третьим для Эль Пасо в текущем сезоне, однако украинец смог подарить надежду фанатам своей команды. При счете 0:1 Денис сумел забить эффектный гол с линии штрафной. Украинский полузащитник сильный и точным ударом головой отправил мяч в правый угол ворот соперника, выровняв вес матча. Однако Эль Пасо по итогам игры таки уступил Детройту.

Украинец же был признан лучшим игроком своей команды в проигранном матче, получив самую высокую оценку – 7,4%. Sofascore. За время, проведенное на поле, Денис нанес по воротам 2 удара, еще два выстрела прошли мимо, отдал 2 ключевых ремня, а также 2 из четырех длинных навесов, а точность его передач составляла 85 процентов.

Команда Костышина выступает во втором по силе футбольном турнире США, а именно в чемпионате Западной конференции. После трех сыгранных туров Эль Пасо занимает последнее место соревнований, не имея ни одного зачетного балла в активе.

Видео гола Дениса Костышина :

Карьера украинского полузащитника