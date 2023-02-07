Держать никого не собираются: Динамо может расстаться с опытным игроком

Киевское "Динамо" продолжает отпускать своих игроков. В список отошедших может попасть опытный украинец "бело-синих".

Денис Гармаш может оказаться в рядах иностранного клуба. Известны варианты, куда может переехать украинский полузащитник. Также Динамо анонсировало еще один трансфер на замену Гармашу.

Достойно внимания Лидер Первой лиги Украины хочет переманить из Шахтера Тотовицкого

Никого не держат под замком

Старожил столичного клуба может стать очередной потерей киевлян, но, может быть, только временно. Динамо подыскивает варианты продолжения карьеры Гармаша за границей. "Бело-синие" отдают себе отчет, что денег за опытного полузащитника им не выручить, поэтому они планируют отдать Гармаша только в аренду. Опытный полузащитник может оказаться в одной из команд чемпионата Турции, Греции или Кипра.

У Динамо остался только один форвард (Владислав Супряга, хотя и тот может оказаться в Первой Лиге ), а Гармаш без проблем мог закрыть эту позицию. С уходом универсального игрока киевляне нуждаются в замене. Столичный клуб уже на днях должен представить нового опытного нападающего. Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовано в подписании лучшего бомбардира чемпионата Бразилии.

Игроки, которые уже покинули Динамо этой зимой