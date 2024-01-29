Выдернули из McDonald's: экс-игрок Динамо и сборной Украины Денис Гармаш вернулся в Украину
Источник:сайт Металлиста 1925
Украинский полузащитник Денис Гармаш первую половину этого сезона выступал в Хорватии. Впрочем, там его карьера не сложилась и он решил присоединиться к аутсайдеру УПЛ.
Этой зимой Металлист 1925 года проводит активную трансферную кампанию. Харьковчане сменили тренера пригласив экснаставника Ворсклы Виктора Скрипника.
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После этого клубусилился Владленом Юрченкои Раймонд Овусу. Впрочем главный трансфер Металлист 1925 провернул лишь к концу января. Официальный сайт клуба сообщил, что новым игроком харьковчан станет эксфутболст сборной Украины Денис Гармаш.
Контракт с полузащитником подписан на 15 лет. Гармаш будет играть в команде под 19-м номером. Харьковчане выложили смешное видео с представлением игрока, на котором он ведет подписывающий контракт в ресторане McDonald's.
Как Металлист 1925 представил Гармаша:
Первую часть сезона 2023-2024 Денис провел в хорватском Осиеке. Правда, там его карьера не сложилась 33-летний украинец отыграл всего три матча. Что же касается Металлиста 1925, то харьковчане завершили осеннюю часть сезну УПЛ на 12 месте.
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Карьера Дениса Гармаша
- Денис является уроженцем Луганщины, но воспитывался в академии киевского Динамо.
- за "бело-синих" Гармаш дебютировал в 2007 году и пробыл в команде вплоть до лета 2023-го
- единственное исключение аренда в турецкий Ризеспор на полгода в 2020-м
- за Динамо Гармаш отыграл 360 матчей забив 54 гола
- вместе с киевлянами хавбек выиграл три чемпионта четыре Кубка и шесть Суперкубков Украины
- в 2009 году Денис стал чемпионом Европы в составе сборной Украины U-19 на домашнем Евро.
- в национальной команде Гармаш провел 31 матч, оформив два гола.