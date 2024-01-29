Выдернули из McDonald's: экс-игрок Динамо и сборной Украины Денис Гармаш вернулся в Украину

Украинский полузащитник Денис Гармаш первую половину этого сезона выступал в Хорватии. Впрочем, там его карьера не сложилась и он решил присоединиться к аутсайдеру УПЛ.

Этой зимой Металлист 1925 года проводит активную трансферную кампанию. Харьковчане сменили тренера пригласив экснаставника Ворсклы Виктора Скрипника.

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После этого клубусилился Владленом Юрченкои Раймонд Овусу. Впрочем главный трансфер Металлист 1925 провернул лишь к концу января. Официальный сайт клуба сообщил, что новым игроком харьковчан станет эксфутболст сборной Украины Денис Гармаш.

Контракт с полузащитником подписан на 15 лет. Гармаш будет играть в команде под 19-м номером. Харьковчане выложили смешное видео с представлением игрока, на котором он ведет подписывающий контракт в ресторане McDonald's.

Как Металлист 1925 представил Гармаша:

Первую часть сезона 2023-2024 Денис провел в хорватском Осиеке. Правда, там его карьера не сложилась 33-летний украинец отыграл всего три матча. Что же касается Металлиста 1925, то харьковчане завершили осеннюю часть сезну УПЛ на 12 месте.

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Карьера Дениса Гармаша