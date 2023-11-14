Руководство хорватского Осиека не рассчитывает на экс-хавбека Динамо и сборной Украины Дениса Гармаша. В последний раз в чемпионате Хорватии 33-летний Гармаш выходил на поле еще 30 сентября, затем находился только на скамейке запасных, а в последней игре против Локомотивы вообще не попал в заявку.

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Осиек не рассчитывает на Гармаша

Наставник команды Зоран Зекич не видит украинца в составе. Тренер перешел на игру в три центральных защитника и в новом построении внутри поля нет места для Дениса Гармаша. Кроме того, Гармаш переходил к Осиеку по протекции тренера Степана Томаша, который был уволен в начале октября. Также ушел в отставку спортивный директор клуба Ивица Кулешевич.

Контракт Гармаша с Осиеком действителен до конца сезона, но клуб хочет избавиться от игрока уже зимой. Агенты игрока уже занимаются поиском новой команды. Среди потенциальных вариантов клубы из Венгрии, Кипра, Турции, Казахстана и Украины.

Денис Гармаш провел за Осиек три поединка. В составе хорватского клуба выступает еще один украинский легионер Александр Драмбаев.