Керівництво хорватського Осієка не розраховує на екс-хавбека Динамо та збірної України Дениса Гармаша. Востаннє в чемпіонаті Хорватії 33-річний Гармаш виходив на поле ще 30 вересня, потім перебував лише на лаві запасних, а в останній грі проти Локомотиви взагалі не потрапив до заявки.

Читайте також: Коваленко шедевральним голом відправив у відставку тренера Наполі: хто очолив чемпіона Італії

Осієк не розраховує на Гармаша

Наставник команди Зоран Зекіч не бачить українця в складі. Тренер перейшов на гру в три центральних захисники і в новій побудові в середині поля немає місця для Дениса Гармаша. Крім того, Гармаш переходив до Осієка за протекцією тренера Степана Томаша, який був звільнений на початку жовтня. Також пішов у відставку спортивний директор клубу Івіца Кулешевич.

Контракт Гармаша з Осієком дійсний до кінця сезону, але клуб хоче позбутися гравця вже взимку. Агенти гравця вже займаються пошуком нової команди. Серед потенційних варіантів клуби з Угорщини, Кіпру, Туреччини, Казахстану та України.

Денис Гармаш провів за Осієк три поєдинки. В складі хорватського клубу виступає ще один український легіонер Олександр Драмбаєв.