Бывший голкипер Динамо, Днепра и национальной сборной Украины по футболу Денис Бойко стал свободным агентом. Житомирское Полесье, за которое 36-летний вратарь выступал в прошлом сезоне, решило не продолжать сотрудничество.

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Бойко оказался ненужным Полесью

Контракт Бойко с Полесьем истекал 30 июня этого года. Поскольку официальных игр до конца этого периода нет, руководство клуба предоставило Денису уже сейчас статус свободного агента, чтобы он имел больше времени на поиски нового трудоустройства.

Бойко присоединился к "волкам" летом 2023 года. За этот сезон он провел 24 игры в составе команды, пропустив 21 мяч и 8 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также Денис стал лучшим игроком Полесья в прошлом году по версии болельщиков.

Авторитетный портал Трансфермаркт оценивает рыночную стоимость Бойко в 500 тысяч евро. Новому клубу он достанется бесплатно, поскольку больше не имеет контрактных обязательств.