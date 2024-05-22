Встретили с оркестром и караваем: Денис Беринчик вернулся в Украину

Денис Беринчик вернулся в Украину после боя с Эмануэлем Наваррете. На киевском вокзале его встретили торжественно.

Утром 19 мая в Сан-Диего Денис Беринчик одолел Эмануэля Наваррете и стал чемпионом мира WBO в легком весе. Свой пояс украинский боксер привез на Родину.

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Беринчик вернулся в Украину

Украинского боксера встретили с оркестром и караваем на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Пока боксера приветствовали дома, музыканты на фоне играли различные украинские песни.

Также Беринчик продемонстрировал свой полученный пояс WBO, который сопровождали аплодисментами встречающие.

Встреча Дениса Беринчика в Киеве: смотрите видео

Следующим потенциальным соперником Дениса Беринчика может стать Шакур Стивенсон , который одобрительно отреагировал на слова украинца, что ему все равно с кем драться.

Ранее Шакур Стивенсон не рассматривал Беринчика как возможного оппонента. Впрочем, теперь все изменилось, ведь на кону могут стоять сразу два чемпионских пояса.