Денис Беринчик идет в ва-банк: прогноз букмекеров на бой с Артемом Лобовым

В субботу, 24 июля, Денис Беринчик встретится с Артемом Лобовым. Поединок пройдет по правилам боев на голых кулаках. Букмекеры оценили шансы соперников на победу.

Денис Беринчик – Артем Лобов: прогноз

Денис Беринчик входит в топ-20 сильнейших легкоатлетов мира. С декабря 2018 года он владеет второстепенным титулом WBO International в категории до 61,2 килограмм. На профессиональном ринге Беринчик добился 15 побед и не проиграл ни одной встречи. Однако уровень почти всех оппонентов Дениса был довольно-таки скромен.

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33-летний украинец получил известность, когда выступал за олимпийскую сборную страны. Беринчик участвовал в играх в Лондоне и привез оттуда серебряную медаль. По ходу той Олимпиады Денис разобрался с Йигитоми и Хорном, которые позже проявили себя в профессиональном боксе.

34-летний уроженец России Артем Лобов давно живет в Ирландии и выступает под флагом этой страны. Лобов получил известность из-за дружбы с Конором МакГрегором. Сам Артем также был бойцом смешанного стиля и даже сражался под баннером UFC, куда попал в качестве финалиста The Ultimate Fighter.

В ММА у 34-летнего спортсмена откровенно не сложилось: он проиграл 15 из 30 противостояний. Однако Лобову удалось реанимировать свою карьеру в Лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. В рамках BKFC Артем одолел Джейсона Найта и Пола Малиньяджи. Такой опыт является ключевым аргументом в пользу ирландца.

Денис Беринчик – Артем Лобов: прогноз Favbet

Фаворитом поединка по версии экспертов Favbet является украинец. На победу Беринчика предлагается коэффициент 1,42. На успех Лобовая можно поставить с коэффициентом 2,90.

Победа Дениса по очкам оценивается коэффициентом 2,25, а досрочный успех – в 2,75. Досрочный триумф Лобова оценивается в 4,00, а победа по очкам – в 7,00.

Букмекеры склоняются к тому, что бой пройдет все 5 раундов – коэффициент 1,62. Если же это не произойдет – коэффициент 2,20.

Бой Беринчик – Лобов состоится 24 июля в киевском "Дворце спорта". Шоу начнется в 20: 00.