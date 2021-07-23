Денис Берінчик – Артем Лобов: прогноз

Денис Берінчик входить у топ-20 найсильніших легкоатлетів світу. З грудня 2018 року він володіє другорядним титулом WBO International в категорії до 61,2 кілограм. На професійному рингу Берінчик домігся 15 перемог і не програв жодної зустрічі. Однак рівень майже всіх опонентів Дениса був досить-таки скромний.

До слова У бій ідуть тільки кулаки: анонс бою Берінчик – Лобов

33-річний українець здобув популярність, коли виступав за олімпійську збірну країни. Берінчик брав участь в іграх в Лондоні і привіз звідти срібну медаль. По ходу тієї Олімпіади Денис розібрався з Йігітомі і Хорном, які пізніше проявили себе в професійному боксі.

34-річний уродженець Росії Артем Лобов давно живе в Ірландії і виступає під прапором цієї країни. Лобов отримав популярність через дружбу з Конором МакГрегором. Сам Артем також був бійцем змішаного стилю і навіть бився під банером UFC, куди потрапив в якості фіналіста The Ultimate Fighter.

У ММА у 34-річного спортсмена відверто не склалося: він програв 15 з 30 протистоянь. Однак Лобову вдалося реанімувати свою кар'єру в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC. В рамках BKFC Артем здолав Джейсона Найта і Пола Маліньяджі. Такий досвід є ключовим аргументом на користь ірландця.

Денис Берінчик – Артем Лобов: прогноз Favbet

Фаворитом поєдинку за версією експертів Favbet є українець. На перемогу Берінчика пропонується коефіцієнт 1,42. На успіх Лобова можна поставити з коефіцієнтом 2,90.

Перемога Дениса за очками оцінюється коефіцієнтом 2,25, а достроковий успіх – в 2,75. Достроковий тріумф Лобова оцінюється в 4,00, а перемога за очками – в 7,00.

Букмекери схиляються до того, що бій пройде всі 5 раундів – коефіцієнт 1,62. Якщо ж це не відбудеться – коефіцієнт 2,20.

Бій Берінчик – Лобов відбудеться 24 липня у київському "Палаці спорту". Шоу розпочнеться о 20:00.