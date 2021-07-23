Денис Беринчик – Артем Лобов: где смотреть бой
23 июля 2021 , 21:00Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинский боксер Денис Беринчик 24 июля дебютирует в лиге кулачных боев. Непобедимый Беринчик проведет бой против россиянина Артема Лобова.
Беринчик – Лобов: где смотреть бой
Бой Беринчик – Лобов состоится в рамках шоу "Махач". Бойцы встретятся в киевском "Дворце спорта". Шоу начнется в 20:00.
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В Украине поединок Беринчик – Лобов покажет платформа MEGOGO.
Пользователи платформы могут приобрести трансляцию за 29 гривен. Незарегистрированным пользователям придется заплатить 100 гривен.
- Для Лобова это будет четвертый поединок в лиге кулачных боев. Артем дважды встречался с Джейсоном Найтом. В первом поединке Лобов победил, после чего потерпел поражение в реванше.
- Также Артем вырвал победу у экс-чемпиона мира по боксу в двух дивизионах Пола Малиньяджи.
- Насчет Беринчика, то серебряный призер Олимпиады-2012 никогда официально не дрался на голых кулаках. Как боксер Денис провел 15 боев и все выиграл.