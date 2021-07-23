Денис Беринчик – Артем Лобов: где смотреть бой

Украинский боксер Денис Беринчик 24 июля дебютирует в лиге кулачных боев. Непобедимый Беринчик проведет бой против россиянина Артема Лобова.

Беринчик – Лобов: где смотреть бой

Бой Беринчик – Лобов состоится в рамках шоу "Махач". Бойцы встретятся в киевском "Дворце спорта". Шоу начнется в 20:00.

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В Украине поединок Беринчик – Лобов покажет платформа MEGOGO.

Пользователи платформы могут приобрести трансляцию за 29 гривен. Незарегистрированным пользователям придется заплатить 100 гривен.