Берінчик – Лобов: де дивитися бій
Бій Берінчик – Лобов відбудеться у рамках шоу "Махач". Бійці зустрінуться у київському "Палаці спорту". Шоу розпочнеться о 20:00.
До теми У бій ідуть тільки кулаки: анонс бою Берінчик – Лобов
В Україні поєдинок Берінчик – Лобов покаже тільки платформа MEGOGO.
Користувачі платформи можуть придбати трансляцію за 29 гривень. Незареєстрованим користувачам доведеться заплатити 100 гривень.
- Для Лобова це буде четвертий поєдинок у лізі кулачних боїв. Артем двічі зустрічався з Джейсоном Найтом. У першому поєдинку Лобов переміг, після чого зазнав поразки у реванші.
- Також Артем вирвав перемогу в ексчемпіона світу з боксу у двох дивізіонах Пола Маліньяджі.
- Щодо Берінчика, то срібний призер Олімпіади-2012 ніколи офіційно не бився на голих кулаках. Як боксер Денис провів 15 боїв і всі виграв.