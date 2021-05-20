В основном составе Шахтера, который возглавлял Мирча Луческу, вышли: Андрей Пятов, Дарио Срна, Разван Рац, Дмитрий Чигринский, Александр Кучер, Фернандиньо, Жадсон, Илсинью, Мариуш Левандовски, Виллиан и Адриано.

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Первыми в поединке отличились именно игроки украинского клуба. На 25 минуте вперед Шахтер вывел точный удар Луиса Адриано.

Бременская команда сумела восстановить паритет через 10 минут. Центральный защитник Налдо мощно выполнил штрафной удар и не оставил шансов Андрею Пятову.

В основное время голов больше не было, поэтому судьба матча решалась в овертайме. На 97 минуте Шахтеру удалось снова выйти вперед. Жадсон переиграл Тима Визе и своим голом принес "горнякам" историческую победу.

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В том году Шахтер впервые в своей истории сыграл в матче за Суперкубок УЕФА, где уступил испанской Барселоне.

Это был последний розыгрыш Кубка УЕФА. С нового сезона турнир получил название Лига Европы. И "горняки" дважды были близки к тому, чтобы торжествовать в нем. Но в обоих случаях останавливались в полуфинале, в шаге от матча за трофей. Впервые это было в 2016 году. А во второй раз-в 2020 году.В основное время голов больше не было, поэтому судьба матча решалась в овертайме. На 97 минуте Шахтеру удалось снова выйти вперед. Жадсон переиграл Тима Визе и своим голом принес "горнякам" историческую победу.