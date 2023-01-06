Нападающий Динамо поблагодарил ВСУ за возможность отпраздновать очередной день рождения

6 января 2023, 09:26
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Источник:

инстаграмм Владислава Ваната

В четверг, 5 января, свой день рождения отметил нападающий киевского Динамо Владислав Ванат. Футболисту исполнился 21 год.

Динамовец выложил фото из празднования с родными на своей странице в инстаграмме. Владислав Ванат целый день принимал поздравления, но не забыл поблагодарить тех, кто в этот день разрешил отпраздновать его очередной день рождения.

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Благодарность за спокойный день

Нападающий киевского клуба поблагодарил ВСУ.

21! Спасибо ВСУ за возможность отметить этот День Рождения в кругу родных и друзей,
– написал футболист.


Владиславу Ванату – 21 / Фото с инстаграмма футболиста

Что известно об имениннике Владиславе Ванате

  • Воспитанник "Динамо", который в июле 2021 года присоединился к главной команде киевлян.
  • Пробыв 23 дня с главной командой уехал в аренду в одесский Черноморец. За "моряков" выступал до полугода и вернулся в Киев.
  • В сезоне-2022/2023 провел 24 матча, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
  • Контракт Ваната с "Динамо" рассчитан до конца июня 2024 года.

Автор: Софія Кулай