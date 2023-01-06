Динамівець виклав світлину зі святкування з рідними на своїй сторінці в інстаграмі. Владислав Ванат цілий день приймав вітання, але не забув подякувати тим, хто у цей день дозволив відсвяткувати його черговий день народження.

Цікаво "Як можна бути такими хворими на голову": Зозуля висміяв заяву Путіна про перемир'я

Вдячність за спокійний день

Нападник київського клубу подякував ЗСУ.

21! Дякую ЗСУ за можливість відмітити цей День Народження в колі рідних і друзів,
– написав футболіст.


Владиславу Ванату – 21 / Фото з інстаграму футболіста

Що відомо про іменинника Владислава Ваната

  • Вихованець Динамо, який у липні 2021 року доєднався до головної команди киян.
  • Пробувши 23 дні із головною командою поїхав в оренду в одеський Чорноморець. За "моряків" виступав до пів року та повернувся у Київ.
  • У сезоні-2022/2023 провів 24 матчі, у яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.
  • Контракт Ваната з Динамо розрахований до кінця червня 2024 року.