Как семья Зинченко отпраздновала первый день рождения дочери: милые фото

Семья новичка Арсенала Александра Зинченко в первый день августа отпраздновала детский праздник своей дочери. Еве исполнился год.

Маленький ангелочек семьи Зинченко

Семья футболиста лондонского клуба красиво отпраздновала первый день рождения своей дочери Евы. На празднике была невероятная фотозона, где все могли сделать фото с именинницей.

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День рождения дочери посетили ее крестные родители – Кристина Яремчук, жена футболиста Романа Яремчука и защитник Шахтера Николай Матвиенко.

Счастливыми фотографиями с праздника поделилась жена форварда португальской Бенфики.



​Ева с крестными родителями / Фото с инстаграмма Кристины Яремчук



Ева с крестной / Фото с инстаграмма Кристины Яремчук

Седан: Тебе только год, но ты ежедневно так воспитываешь нас с папой

Влада Седан изложили трогательный пост в инстаграмме, посвященный первому дню рождения Евы.

"Дает жизнь". Не зря такое значение имеет твое имя. Ты действительно каждый день нам его даешь, особенно если что-то не по-твоему. Даже не верится, что сегодня ровно год из нашей первой встречи. Как сейчас помню, держу тебя на руках и не понимаю, что делать с тобой дальше. Хотя, кого я обманываю, иногда и сейчас на тебя смотрю, и в голове тот же вопрос», – написала жена Зинченко.

Журналистка добавила, что на протяжении всей жизни она вместе с Александром будет поддерживать свою дочь и всегда в случае чего подстраховать.

Тебе только год, но ты уже каждый день так воспитываешь нас с папой, учишь чему-то новому и побуждаешь становиться лучше. Спасибо, доченька, подарившая нам совершенно новую жизнь, полную заботой, любовью и настоящим счастьем! Сейчас ты делаешь свои первые шаги в жизни, падает раз по 100 в день, а мы с папой ловим тебя и держим за руку… И так будет всегда, на протяжении всей жизни мы с папой тебя подстрахуем. Так что иди уверенно! Благодарим Бога за такого забавного сладкого ребенка. С твоим днем, Евус! Мы с папой тебя очень сильно любим!

– говорится в публикации.

Недавно Александр Зинченко перебрался в лондонский Арсенал, где будет играть до конца июня 2026 года.