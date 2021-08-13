Кафе рядом со спорткомплексом переформатировалось в обычную столовую, в которой игроки и тренеры питаются в перерывах между тренировками.

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Работа кипит. Это полноценно начали готовиться к новому сезону команды разных возрастных групп хоккейного клуба "Сокол" – от детей и до клуба-финалиста Украинской хоккейной лиги. Добытое профессиональным клубом серебро национального чемпионата в первом после шестилетнего отсутствия на спортивной карте Украины сезоне добавило вдохновения не только игрокам, которые к этому результату причастны непосредственно, но и юношам, которые имеют понимание, что при надлежащей работы во взрослом возрасте они не окажутся перед непростой дилеммой – куда податься дальше. Показательно, что вместе с известием о возрождении главного "Сокола", в 2020-м клубная школа имела самый массовый за последние несколько лет набор мальчиков, желающих попробовать себя в самой быстрой в мире игре.

"Сокол" остается любимым клубом"

Сейчас самые талантливые представители "Сокола" пытаются заявить о себе в североамериканском хоккее. И речь не только о 18-летнем львовянине Артуре Чолаче, который ярко сыграл за киевлян концовку прошлого сезона и недавно стал первым за последние 14 лет украинцем, выбранным на драфте НХЛ. Сам Артур, конечно, понимает, что до попадания в основную обойму "Вегас Голден Найтс" ему еще работать и работать, а потому перед отъездом в США, где он будет выступать за клуб юношеской хоккейной лиги Онтарио "Бэрри Колтс", готовится с удвоенной энергией. Накануне Чолач провел две подряд тренировки-интенсивную с первой командой "Сокола" и чуть спокойнее с молодежкой. По словам Артура, до отлета в США, который запланирован на 8 сентября, он планирует быть в лучшей своей форме.

Также полетят в США трое хоккеистов 2006 года рождения, которые победили вместе с "Соколом" этой весной в чемпионате Украины среди 16-летних юношей. Это защитники Кирилл Осипенко и Никита Коневич, а также нападающий Игнат Пазий. Заметим, что двое последних в предыдущем чемпионате Украины отметились большой результативностью. Пазий с 75-ю очками (50 шайб + 25 передач) в 25-ти матчах стал самым результативным игроком турнира, а Коневич с 54-ю пунктами (28 + 26) в бомбардирской второй гонке.



Игнат Пазий / Фото Ивана Вербицкого

"Пока еще не определились точно, где буду играть, но летим в Америку уже в ближайшие дни, – рассказывает Игнат Пазий. – Имею несколько вариантов и выбираю самый оптимальный. Ехать не боюсь. Наоборот – хочу. Мне это нужно, чтобы заиграть где-то в будущем. В Америке больше возможностей – больше команд, больше матчей, сильнее хоккей, выше скорость действий на льду. Будет интересно сравнить свои силы с теми ребятами. Хотя, конечно, "Сокол" остается любимым клубом. Смотрел большинство матчей нашей команды в прошлом чемпионате. Жаль, что ушел из "Сокола" капитан Феликс Морозов. Также мне нравится игра Антона Рубана, Егора Кузьменко. А вообще в хоккее больше всего восхищаюсь действиями Сидни Кросби. Любимые команды в НХЛ – "Питсбург Пингвинз" и "Каролина Гаррикейнз". За "пингвинов" болею давно. "Каролина" понравилась после того, как увидел "лакросс-гол" в исполнении Андрея Свечникова".

"Коневич, Осипенко и Пазий – лидеры юношеской команды "Сокола", – констатирует бывший нападающий киевлян и сборной Украины Андрей Савченко, который как раз тренирует хоккеистов 2006 года рождения, чемпионов страны двух последних лет. – Но свято место пусто не бывает. Будем подтягивать других ребят. Это привычный процесс. Мне только хочется надеяться, что Игнат, Никита и Кирилл попадут за океаном в хорошие команды. Америка – большая, хоккея там много. Разного уровня и с разными подходами. Поэтому важно попасть в профессиональные руки. Самой большой проблемой для юношей, которые переезжают в США или Канаду, является то, что ребята начинают жить самостоятельно. Их никто не контролирует. Родителей рядом нет, а тренеров интересует лишь тренировочный процесс. В таком возрасте дети еще не понимают, что делать со свободным временем. За океаном выживает сильнейший. Кто лучше работает, тот пойдет дальше. Но чаще всего юношей, особенно с нашей ментальностью, еще надо направлять. Пробиваться в США через хоккей очень тяжело. Тем, кто едет в Америку, совмещая спорт и учебу, немного легче. Потому что не получится с хоккеем – хотя бы получишь образование. В любом случае, надеюсь, что ребята не будут забывать корней и прибывать в ряды нашей сборной".

"Если меня будут вызывать в сборную – с удовольствием приеду", – добавляет Пазий.

Пока Игнат и другие юные "соколята" имеют возможность тренироваться рядом с уже упоминавшимся Чолачем.

"Игроков для молодежного чемпионата не хватает"

"Для наших ребят это очень полезно, – говорит Андрей Савченко. – Когда тренируешься рядом со старшими игроками, надо к ним тянуться, выполнять каждый элемент быстрее, дается меньше времени на принятие решений. Ибо в детском возрасте важен не результат, а развитие. Да. Мы выиграли дважды подряд чемпионат Украины. Но больше всего позитива вижу в нашем выступлении в чемпионате Беларуси, где хоккей, будем откровенны, на несколько ступеней лучше, чем у нас. У белорусов есть инфраструктура, есть команда КХЛ, национальная и молодежная сборные выступают в элитном дивизионе чемпионата мира. Так вот, будучи чемпионами дома, в Беларуси "Сокол" 2006 года рождения два года назад пробивался в главную кадетскую лигу через группу В. В этом году мы стали в группе A пятыми. Нам есть куда тащиться. Меня обнадеживает, что президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко имеет желание поднять сборную Украины до уровня участника Олимпийских игр. Надеюсь, что эти амбиции будут подкреплены капиталовложениями и со временем нам не придется выступать в чемпионате Беларуси, а конкуренция будет достаточной и здесь".

"Сокол" 2006 года рождения под руководством Андрея Савченко дважды подряд стал чемпионом Украины / Фото Ивана Вербицкого

Одним из шагов на пути к возрождению украинского хоккея является создание Федерацией хоккея Украины молодежной хоккейной лиги. Ее появление должно если не остановить, то замедлить процессы оттока молодых хоккеистов из Украины. Первый сезон МХЛ стартует ближайшей осенью. Правда, Артем Бондарев, еще один воспитанник "Сокола" и бывший нападающий сборной Украины, который до того три года работал тренером в структуре донецкого "Донбасса", сейчас, готовя "соколовское" молодежку до дебюта, выглядит озабоченным.

"Возглавить команду мне предложил директор ДЮСШ "Сокол" Константин Симчук, – говорит нам Артем Бондарев. – Первые впечатления от работы у меня, к сожалению, не очень приятные. К сожалению, людей той возрастной категории, которыми должны играть в МХЛ, не хватает. Ребята 2005 года рождения еще, вроде бы, неплохие. Но они самые молодые и будут играть в чемпионате своей возрастной группы. Хороший 2006 год, но это пока еще дети. А вот с ребятами 2002-2004 годов рождения настоящая беда. Те, кто более-менее перспективен, распылились, пытаются пристроиться в каких-то профессиональных командах. В конце концов, принимая это предложение, я и не рассчитывал, что будет легко. Начинать всегда сложно. Хотелось бы при создании команды ориентироваться лишь на воспитанников "Сокола". Но их недостаточно, поэтому зовем ребят из других киевских школ и разных городов Украины. В частности тренируется с нами несколько игроков, которые в свое время вынуждены были уехать из Донецка. Мы сейчас в процессе комплектации, подбираем игроков. Даже работаем вместе с ребятами 2006 года рождения, потому что в молодежной команде не хватает людей. У нас пока есть 12-14 хоккеистов. Но, конечно, к началу сезона укомплектуемся и будем выходить на лед с одной задачей – победить. Иначе для чего все это начинать? Сейчас я рад вернуться домой. Потому что до того карьера складывалась так, что постоянно играл и тренировал за пределами родного Киева".



Артем Бондарев / Фото Ивана Вербицкого

Что работы у Бондарева много, свидетельствует хотя бы проведенная 13 августа между потенциальными новичками молодежной команды и ребятами 2006 года рождения двусторонка, которую младшие на два-три года юноши выиграли 7:6.

Зато первая команда "Сокола" начала первый сбор 22 июля. В течение десяти дней хоккеисты готовились на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. То были втягивающие занятия по общефизической подготовке. На лед в родной спорткомплекс АТЭК команда перешла 3 августа.

"Мы попытаемся взять чемпионство"

Сейчас в обойме у тренера Олега Шафаренко есть четыре полноценных пятерки и три вратаря. Правда, не все из этих исполнителей в чемпионате-2021/2022 в "Соколе" останутся. Пока понятно, что продолжил "Сокол" сотрудничество с вратарем Дмитрием Кубрицьким, защитниками Иваном Сисаком и Алексеем Платоновым, нападающим Андреем Михновым, Дмитрием Нименко, Денисом Гончаренко, Ярославом Панченко, Михаилом Симчуком, Даниилом Коржилецьким, Антоном Рубаном, Александром Павленко и Андреем Смирновым. Из аренды из" Белого Барса " вернулся защитник Владислав Сушков. Был бы в этой компании также центрфорвард Богдан Ступак, но он до сих пор залечивает травму, полученную в майском поединке против поляков за сборную Украины.

Также буквально несколько дней назад вернулся в "Сокол" российский центрфорвард Егор Кузьменко, который в предыдущем чемпионате играл в первом звене вместе с Рубаном и Михновым. В межсезонье Егор пытался закрепиться в составе клубов российской высшей лиги – в тюменском "Рубине" и "Омских Крыльях". Но в обоих случаях безуспешно.



Егор Кузьменко / Фото Ивана Вербицкого

"В Тюмени был на просмотровом периоде 12 дней, – рассказывает Егор. – По их итогам мне сказали, что у них есть молодые игроки. Очевидно им нужны люди посильнее. В конце концов, с тренером разошлись нормально. Команда там серьезная, третье место в прошлом сезоне заняла. Побыл пару дней дома и получил приглашение из Омска. У них сломался центральный нападающий, поэтому искали замену на ведущие роли. Сыграл за "Крылья" два товарищеских матча, меня выставляли в третьем-четвертом звеньях, с младшими от себя парнями (Егору – 22 года – авт.). По-моему, играл неплохо. Все вроде бы складывалось хорошо, но по возвращении с выезда тренер сказал: "Ты хороший хоккеист, найдешь себе команду, а нам нужен более опытный нападающий".

Кузьменко говорит, что имел предложение из казахстанского "Орлана".

"Туда мог ехать и сразу подписывать контракт, – рассказывает Егор. – Но набрал Олега Леонидовича (тренера "Сокола" Олега Шафаренко – авт.). Подумал, что в Киеве провел хороший прошлый сезон, плюс команда в октябре стартует в Континентальном кубке. Шафаренко сказал, что будет рад меня видеть. Вот я и вернулся. Вернулся злым, потому что мне не понравилось, как меня оценили в России. Считаю, что был сильнее отдельных ребят. Но оставили их, потому что они – местные воспитанники. В "Рубине" и "Крыльях" не хотели ждать, пока я раскроюсь. Им нужны новички с опытом. Поэтому теперь имею двойную мотивацию. Вернулся в "Сокол", чтобы всем доказать, что я умею и могу. Видимо, чтобы тебя взяли серьезные российские клубы, сперва надо показать себя полноценно здесь, в Украине".

Вместе с тем, Егор не скрывает, что в "Соколе" ему нравится.

"Команда немного обновилась, но новички – хорошие ребята, мы легко нашли общий язык, – говорит. – Рад вернуться в Киев. Приехал сюда подготовленным, поэтому сборы меня не пугают. Я начал готовиться индивидуально, сняв тренера, еще 10 июня. Кроссфит, зал-хорошо подготовился, потому что хотел проявить себя с лучшей стороны в "Рубине". Поэтому сейчас мне легче. Большинство ребят здесь не тренируются еще и месяца, а я уже работаю два, полтора из них – на льду. Теперь за месяц до старта чемпионата попробую добавить еще больше, чтобы следующий сезон был сильнее, чем предыдущий".

Москвич Кузьменко утверждает, что всегда относился к Украине с симпатией, а за год жизни здесь лишь убедился в своей правоте.

"Киев – прекрасный город, не какая-то глубинка, – говорит. – Тут есть куда съездить, где погулять с девушкой. Она тоже россиянка и ей тоже в Киеве очень нравится. Меня радует, что украинская лига становится сильнее. В предстоящем сезоне должно быть еще интереснее. Мы попытаемся взять чемпионство. Думаю, к началу чемпионата появится еще несколько легионеров и "Сокол" будет очень конкурентоспособным".

"Тренировочный процесс у Шафаренко-непростой, интенсивный"

Сейчас новичков у "Сокола" шестеро. Это – вратарь сборной Украины Артур Оганджанян, который прошлый сезон провел в североамериканской лиге NCDC за клуб New Hampshire Jr. Monarchs, воспитанник "Сокола", защитник Артем Пономаренко, который за океаном выступал за юниорскую команду "Бостон Брюинз", защитник Сергей Логач из "Белого Барса", белорусский нападающий Антон Елисеенко из клуба "Гомель", а также два российских защитника – Глеб Никитин из российского клуба молодежной хоккейной лиги "Амурские Тигры" и Андрей Алексеев из того же "Гомеля". Другие потенциальные новички сейчас находятся на просмотре. Тренируется с киевлянами в частности 35-летний нападающий Виктор Андрущенко. Воспитанник "Сокола" всю сознательную карьеру провел в Беларуси. В 2015-2016 годах Виктор даже выступал за сборную соседней страны. Сейчас Андрущенко пытается закрепиться в составе клуба, с которого путь в большой хоккей для него начинался.



Антон Елисеенко / Фото Ивана Вербицкого

А вот еще один экс-сборник Беларуси 30-летний Антон Елисеенко, который в прошлом сезоне дошел вместе с "Гомелем" до финала чемпионата своей страны, постепенно привыкает к Киеву.

"Постепенно приживаюсь, кроме тренировок, изучаю город, – говорит нам Антон. – Я приехал вместе с семьей, женой и маленьким ребенком. Много гуляем, поплавали на теплоходе по Днепру. В Киеве очень красивый центр. Был в Киево-Печерской лавре. Сильное историческое место. В хоккейном аспекте тоже в целом все в порядке. Олега Шафаренко хорошо знал еще как игрока. Мы много играли друг против друга в чемпионате Беларуси. И как тренер он уже имеет хорошую репутацию. Тренировочный процесс у него непростой, интенсивный. Надо потерпеть, чтобы было легче в чемпионате. Когда бегаешь, прыгаешь, носишь весы, немало скоростной работы на льду – это самый неприятный период для любого хоккеиста. Хочется побыстрее начать играть, чтобы посмотреть на эффект от этой работы. Для меня это интересный опыт, потому что до сих пор выступал только в чемпионате Беларуси. Хотелось сменить обстановку и очень рад, что получил такую возможность".

Кроме тренера, Елисеенко был знаком еще с двумя хоккеистами "Сокола".

"С Андреем Михновым мы в один период играли вместе в составе минской "Юности" и жлобинского "Металлурга", – говорит. – Также приходилось играть против Дмитрия Нименко, когда он выступал за "Гомель". Хороший профессионал. Всего в "Соколе" собрался хороший коллектив. Все стараются, отдаются. Приятно в такой команде выступать. Здесь немало молодых игроков, которые хорошо обучены и образуют хороший симбиоз с опытными исполнителями. Конечно, о сыгранности звеньев пока говорить рано. До начала сезона сочетание еще будут неоднократно.

"Не вижу проблемы в том, что не выступим в Кубке Донбасса"

В эти сроки "Сокол" должен был выступать на Открытом Кубке Донбасса. Однако сроки проведения этого турнира были сдвинуты на конец августа, по недоразумению клуба "Донбасс" с руководством ледовой арены "Альтаир" в Дружковке. Поэтому вместо того киевляне сегодня 13 августа в 19:00 и 14 августа в 12:00 проведут два спарринга в Кременчуге против местного клуба, который в прошлом чемпионате победили в полуфинале чемпионата Украины.

Сейчас Олег Шафаренко прививает новичкам свою игровую философию / Фото Ивана Вербицкого

"Не вижу проблемы в том, что не выступим в Кубке Донбасса, – комментирует Олег Шафаренко. – Будет больше времени на подготовку. Единственное, что повлияло на планы подготовки – смещение старта чемпионата с 30 августа на 17 сентября. После Кременчуга продолжим тренировки в Киеве, а 18 августа планируем выехать на турнир в Беларусь".

По словам тренера, в этот период самых интенсивных нагрузок очень важен фактор восстановления хоккеистов. "Повреждений и травм разного характера хватает после каждого занятия, – констатирует Шафаренко. – К счастью, ребята выздоравливают, но работы у нашего врача Володи Секретного много. Тем, у кого повреждения посерьезнее, помогает известный медик Роман Блонский из "Европейской ортопедии". Эта клиника является нашим партнером еще с прошлого сезона. Думаю, с точки зрения реабилитации лучших хоккеистов за "Сокол" в Украинской хоккейной лиге нет".

Олег Шафаренко добавляет, что селекционный процесс сейчас продолжается и новички до начала сезона еще будут. "Мы не имеем возможности привозить на просмотр в тренировочный лагерь по 50 игроков сразу, – объясняет тренер. – Поэтому производим точечную селекцию. Сейчас имеем 20 игроков. Посмотрим, как они проявятся в игровом режиме".