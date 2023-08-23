Сине-желтые цвета для всего мира стали символами несокрушимости и свободы. 24 Канал подготовил подборку поздравлений с Днем Государственного Флага ведущих украинских спортсменов.

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Виталий Кличко

Легендарный украинский боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко опубликовал патриотическое видео с главными историческими моментами нашего государства.

"Независимость завоевывается в борьбе. Единением и усилиями многих людей. Ценой потерь и побед… Российский агрессор вторгся, чтобы уничтожить наше государство и уничтожить украинцев. Но Украина смело бьется за свою землю и свою волю! Бьется на передовой и работает на победу в тылу. Мы показали, что не боимся и не сдаемся. Показали, как любим свою страну. Мы все преодолеем, как бы сложно ни было. Мы победим! Верьте в себя! Верьте в Украину! С Днем Государственного Флага, с Днем независимости Украины!", – написал Виталий Кличко

Виталий Кличко во время Революции достоинства / видео скриншот

Анна Ризадинова

Прославленная украинская гимнастка Анна Ризадинова поделилась ностальгическим видео 2016 года с Олимпиады в Рио. Тогда украинка завоевала бронзовую медаль в индивидуальном абсолютном первенстве.

С Днем Флага, Украина! Я всегда знала, что у нас самые красивые цвета флага. В них заложена свобода и несокрушимость. И сейчас для всего мира, желтый и голубой символ победы,

– написала Ризадинова.

Андрей Пятов

К поздравлениям присоединились украинские футболисты. Бывший голкипер Шахтера и сборной Украины, а ныне представитель тренерского штаба "горняков" Андрей Пятов напомнил, что сине-желтое знамя для украинцев – это символ свободы и борьбы за независимость.

Андрей Пятов с флагом Украины / instagram.com/piat30

Тарас Степаненко

Одноклубник Пятова Тарас Степаненко поздравил украинцев красивой фотографией с государственным флагом Украины.

Тарас Степаненко с флагом Украины / instagram.com/tarasstepanenko

Украинская ассоциация футбола опубликовала подборку фотографий из матчей сборной нашей страны.

"Во всем мире сине-желтый флаг является символом храбрости, несгибаемости и победы свободы над рашизмом! Пусть два самых родных для каждого из нас цвета снова развеваются на всей территории Единой Украины! Слава каждому Герою, защищавшему и защищающему нашу землю под сине-желтым флагом! Слава Украине!", – говорится в сообщении УАФ.

Игроки сборной Украины / УАФ

Поздравление украинских олимпийцев

Яркими фотографиями с сине-желтым флагом и поздравлениями поделились титулованные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр: Жан Беленюк, Анжелика Терлюга, Дарья Белодид и Ольга Харлан.

Приветствие Ольги Харлан / instagram.com/olgakharlan

Олимпийский чемпион Жан Беленюк с флагом Украины / instagram.com/zhanbeleniuk

Поздравление с Днем Флага от Дарьи Билодид / instagram.com/dariabilodid7

Поздравления с соревнований от Анжелики Терлюги / instagram.com/anzhelika_terliuga

Екатерина Усик

От семьи чемпиона мира по боксу Александра Усика поздравила украинцев с праздником его жена Екатерина. Она опубликовала в Instagram собственную фотографию с флагом, и поздравительную открытку.

Екатерина Усик с флагом Украины / instagram.com/usyk_kate1505