В сборной Франции загорелась проблема с заболеванием игроков. Главный тренер "ле бле" Дидье Дешам связывает это с работой кондиционеров, которые часто включены из-за жаркой погоды в Катаре.

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Вингер Барселоны Усман Дембеле рассказал о состоянии своих собратьев. Также назвал методы, которыми он помогает их вылечить:

"Мы не боимся вируса. У Дайо Упамекано и Адриана Рабьо болела голова и немного живота. Поэтому я приготовил им чай с имбирем и лимоном", — сказал Дембеле.

Из-за простуды в полуфинале ЧМ-2022 в матче Франция – Марокко (2:0) не сыграл вингер французов Винсли Коман. Также за два дня до финала мундиаля простудились центральные защитники сборной Франции Рафаэль Варан и Ибрагима Конате. В штабе французов не предполагают вероятную вспышку наковы. Но тестов, чтобы убедиться в этом, тоже никто не сдавал.

Напомним, что финал чемпионата мира-2022 в Катаре состоится 18 декабря между сборными Аргентины и Франции.