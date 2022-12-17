У збірній Франції спалахнула проблема зі захворюванням гравців. Головний тренер "лє блє" Дід'є Дешам пов'язує це з роботою кондиціонерів, які часто включені через гарячу погоду в Катарі.

Варте уваги Аргентина – Франція: повний список каналів та трансляцій фіналу ЧС-2022

Вінгер Барселони Усман Дембеле розповів про стан своїх побратимів. Також назвав методи, якими він допомагає їх вилікувати:

"Ми не боїмося вірусу. У Дайо Упамекано та Адріана Рабйо боліла голова та трохи живіт. Тому я приготував їм чай з імбиром та лимоном", — сказав Дембеле.

Через застуду у півфіналі ЧС-2022 у матчі Франція – Марокко (2:0) не зіграв вінгер французів Вінслі Коман. Також за два дні до фіналу мундіалю простудились центральні захисники збірної Франції Рафаель Варан та Ібрагіма Конате. У штабі французів не припускають ймовірний спалах ковіду. Та тестів, аби переконатись у цьому, також ніхто не здавав.

Нагадаємо, що фінал чемпіонату світу-2022 у Катарі відбудеться 18 грудня між збірними Аргентини та Франції.