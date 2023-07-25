Негативные последствия для Украины: адвокат УАФ рассказал, как арест Павелка использует Россия

Андрей Павелко и Юрий Записоцкий находятся в СИЗО. Защитники этих чиновников всегда рассказывают о влиянии России на такое решение, теперь настал черед и Сергея Бойко.

Руководитель УАФ Андрей Павелко с 16 июня находится в СИЗО, а генеральный секретарь УАФ повторил его судьбу и находится в неволе с 14 июля. Руководители ассоциации подозреваются в хищении бюджетных средств.

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Из-за заключения чиновников может пострадать украинский футбол

Впрочем, адвокат УАФ Сергей Бойко уверен, что дела свальсифицированы и рассказал о влиянии таких событий на украинский футбол на международной футбольной арене:

Это фактически не отражается на деятельности, поскольку УАФ – общественная организация, соответствующие должностные лица выполняют задачи, стоящие перед общественной организацией. Это мы можем видеть и с выступления наших спортсменов – речь идет, в частности, о молодежном чемпионате Европы, на котором успешно выступили. В то же время, хочу обратить внимание, что именно такое давление на руководство УАФ, в частности Андрея Павелка и Юрия Записоцкого, может негативно повлиять на украинский футбол на мировой арене.

По словам адвоката, Россия активно использует эту тему, чтобы насолить Украине и исключить фактически единственный голос Украины в УЕФА, поскольку Павелко является членом Исполкома УЕФА.

Также Бойко сообщил, что будет обжалование по поводу перевода почти 10 миллионов гривен, которые было постановлено перечислить в пользу государства из залога, который за Павелка осенью 2022 года внесла компания "УАФ Маркетинг".

"Данное решение об изменении меры пресечения в отношении клиента, соответственно, и взыскания залога в доход государства в настоящее время, будет обжаловаться. Мы прошли апелляционную инстанцию, сейчас мы готовим кассационную жалобу. И данное решение будет обжаловано в ЕСПЧ, поскольку те очевидные нарушения, которые были, к сожалению, допущены львовским судом как первой, так и второй инстанции – они не должны остаться без внимания.

Такие юридические действия будут нами совершаться, решение мы стремимся отменить, соответственно, залог должен быть возвращен, и решение об изменении также должно быть отменено", – сказал адвокат УАФ.

, Фигуранты дела обвиняются в незаконном обогащении на строительстве завода по изготовлению искусственного покрытия футбольных полей.