Суд продолжил заключение Павелко: когда будет приговор суда
Источник:телеграмм Константина Андриюка
Продолжается следствие по делу президента УАФ Андрея Павелко. Руководитель ассоциации обвиняется в хищении средств при строительстве завода по изготовлению штучной травы для футбольных полей.
В середине июня этого года Шевченковский районный суд Львова отправил в СИЗО президента УАФ Андрея Павелко. Все ходатайства адвокатов об изменении меры пресечения были отклонены.
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Развязка громкого дела совсем скоро
6 октября суд в очередной раз пролонгировал содержание под стражей футбольного функционера еще на 48 суток, до 23 ноября этого года.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил известный общественный деятель и журналист Константин Андриюк.
"Почему на 48 суток? Потому что 23 ноября 2023 года истекают сроки расследования уголовного дела, в котором Павелко подозреваемый и ожидает справедливого для него приговора.
Дальше верится, будет обвинительный акт и суд.
С верой в справедливое решение суда!", – написал Андриюк.
Кратко о деле Павелка
- Напомним, что арест президента УАФ касается дела строительства завода по производству искусственной травы для футбольных полей. Само производство было открыто в 2019 году.
- Андрей Павелко обвиняется в хищении денег. При этом глава ассоциации отвергает все обвинения в свой адрес.
- Вместе с Павелко в СИЗО попал генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.
- На защиту Павелко выступили легендарные украинские футболисты: Олег Блохин, Игорь Беланов, Олег Протасов, которым влиятельный функционер предоставил должности в УАФ