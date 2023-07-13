"В шесть ко мне добивался друг мамы": сложное прошлое нераскрытого таланта, потерявшего карьеру

Деле Алли рассказал о своем сложном прошлом, которое откликнулось игроку со временем. Футболист только сейчас вызвался справиться с проблемой.

Деле Алли раскрыл миру свои психологические проблемы. Также игрок, в свое время увлекавшийся одним из главных мировых талантов, отметил, что стало причиной его неурядиц.

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Просить помощи – не сдаться, а отказываться сдаваться

Одноклубник Виталия Миколенко, последний сезон проведший в аренде в Бешикташе, решился рассказать о несколько интимном. Деле Алли раскрыл карты своего страшного детства, с последствиями которого игрок еще долго сражался, однако никак не мог победить в этом сражении. Самое сложное прошлое негативно повлияло на будущее развитие карьеры талантливого футболиста, который так и не смог реализовать свой потенциал.

В шесть лет до меня добивался друг моей матери, часто бывавший у нас дома. Моя мать была алкоголиком. Это произошло в шесть лет. В семь лет я начал курить, в восемь – торговать наркотиками. В одиннадцать меня подвесил на мосту парень из соседнего дома. В двенадцать меня усыновили, и с тех пор я жил в прекрасной семье. Если Бог сотворил людей, это они. Несколько лет я был зависим от снотворных таблеток, и это, пожалуй, не только моя проблема. Думаю, в футболе она встречается чаще, чем люди думают. Эрик Дайер и Гарри Кейн пытались помочь мне, но мне было безразлично, я не принимал помощи ни от кого. Я был очень оцепенел по отношению ко всем. Сейчас горжусь тем, что прошел через это,

– рассказал Алле.

Также в прошлом перспективный футболист признался, что у него до сих пор есть психологические проблемы. Он отметил, что ему было очень сложно и страшно об этом рассказывать, потому что это произошло совсем недавно. Когда Алли вернулся из Турции, он морально я оказался в яме и тогда футболист решил, что ему нужно в эхаб для психологически травмированных людей. Деле заверил, что к такому решению человека никто не сможет подвигнуть, поскольку ты должен сам понять, что тебе это нужно, принять самостоятельное решение.

Также Алли подчеркнул, что он просыпался каждое утро и выигрывал битву: шел на тренировку, улыбался, показывал всем, что счастлив, однако на самом деле все было по-другому, поскольку внутри это сражение он проигрывал. Таким образом, Деле отправился в клинику на шесть недель. В свою очередь Эвертон, которому принадлежит футболист, по словам Алли все сто поддерживал игрока, что очень положительно повлияло на него во время самого серьезного решения в его жизни. Футболист надеется, что его откровения могут помочь другим людям, показать, что они не одни и указать, что попросить помощи не сделает никого слабым.