Що таке хокей

Хокей – це командний вид спорту, де змагаються по п’ять польових гравців та воротарі. Втім, на відміну від футболу, у хокеї воротар може брати більш активну участь у грі.

Зокрема, часто голкіпера змінюють на польового гравця, який створює чисельну більшість при атаці. Однак у такій ситуації виникає і небезпека у вигляді пропущеного голу, адже ворота залишаються незахищеними.

Хокейний поєдинок складається з трьох періодів по 20 хвилин. Під час кожної паузи, як у баскетболі, час зупиняється.

У хокеї, як у футболі, є офсайди, фоли, вилучення тощо. Однак вилучення хокеїстів відбувається на 2 хвилини, якщо це не бійка або неспортивне порушення правил. Часто саме вилучення дозволяють грі бути видовищною, адже команди реалізовують чисельну більшість на майданчику.

Щодо вилучень, то чи не найбільшою родзинкою хокею є бійки. Часто емоції настільки закипають, що хокеїсти банально з’ясовують, хто кращий на кулаках. Погодьтеся, іноді такого хочеться й у футболі!



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Хокей давно йде попереду футболу, адже система відеоповторів там успішно застосовується протягом багатьох років. Найпрестижнішою хокейною лігою є НХЛ, де змагаються американські та канадські команди. Саме вони і диктують моду.

Також велику аудиторію збирають чемпіонати світу та Олімпійські ігри. Провідними збірними є США, Канада, Швеція, Чехія, Фінляндія.

Чому варто ставити на хокей

У хокеї відбувається велика кількість камбеків, коли команда, що програє, вириває перемогу. Хокейні поєдинки традиційно відрізняються великою кількістю забитих голів.

Саме ця особливість робить ставки на хокей складними та водночас цікавими. Професійні беттери вважають, що подібна непередбачуваність очевидна перевага хокею у порівнянні з іншими видами спорту. При вмілому підході вона дає можливість вигравати в тому числі на високих коефіцієнтах.

Ще однією перевагою ставок на хокей є висока частота матчів. Хокейні клуби проводять свої матчі по декілька разів на тиждень, що дозволяє увесь час бути в курсі їх поточної ігрової форми, а також відстежувати стан і склади команд. Висока частота матчів робить хокей зручним для статистичного аналізу.

Хоча у лінії дуже багато подій, слід сказати, що це сезонне явище. У літні періоди хокею мало, адже настає міжсезоння. І тільки наприкінці літа хокей починає відновлюватися у повному обсязі. Очевидно, що хокейний сезон це осінь-весна.

Перевагою ставок на хокей є велика кількість стратегій. Для ставок добре підходять як математичні та фінансові стратегії, так і спеціалізовані адаптації ігрових тактик під хокейні матчі.

Як і в багатьох інших видах спорту, в хокеї можна робити ставки в онлайн-режимі. Як було сказано вище, хокей – це динамічний вид спорту. Тому на зміни під час можуть відбуватися дуже швидко і так само швидко треба на них реагувати.

У ставках на хокей досить високі коефіцієнти. Наприклад, у матчах рівних команд на чисту перемогу кожної команди дається коефіцієнт вище двійки.

Види ставок на хокей

У букмекерських компаніях можна зробити декілька видів ставок на хокей. На прикладі букмекерської контори Marathonbet розглянемо основні види ставок. Зазначимо, що Marathonbet – це букмекерська контора з хорошою репутацією, високими коефіцієнтами та зручним інтерфейсом.

Результат матчу

У хокеї переможець може визначитися в основний час або ж овертайм. Принципі, нічиєї в хокеї немає, адже навіть після овертайму на гравців може чекати лотерея у вигляді серії буллітів.

У лінії цей аспект вказується обов'язково і на нього слід звертати увагу. Створюються дві категорії розпису: для основного часу і для матчу з урахуванням овертайму та буллітів. При цьому в першому випадку можна робити ставки на три події – переможе Команда 1 (П1), нічия (Х) і переможе Команда 2 (П2).

Наприклад, 26 грудня відбудеться матч чемпіонату світу U-20 Росія – США. Перемогу росіян оцінюють коефіцієнтом 2,33. На американців – 2,75. Нічия у матчі – коефіцієнт 4,75.

Якщо враховувати додатковий час, то визначається тільки переможець гри – П1 або П2.



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