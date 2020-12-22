Хокей – один з найбільш динамічних, швидких та контактних видів спорту. Хокей настільки жорсткий та водночас драматичний, що іноді дивно, як під ковзанами гравців від іскор не тане лід. Разом з тим, хокей має неабиякі переваги для беттерів. Про це та інше у матеріалі Спорт 24.
Що таке хокей
Хокей – це командний вид спорту, де змагаються по п’ять польових гравців та воротарі. Втім, на відміну від футболу, у хокеї воротар може брати більш активну участь у грі.
Зокрема, часто голкіпера змінюють на польового гравця, який створює чисельну більшість при атаці. Однак у такій ситуації виникає і небезпека у вигляді пропущеного голу, адже ворота залишаються незахищеними.
Хокейний поєдинок складається з трьох періодів по 20 хвилин. Під час кожної паузи, як у баскетболі, час зупиняється.
У хокеї, як у футболі, є офсайди, фоли, вилучення тощо. Однак вилучення хокеїстів відбувається на 2 хвилини, якщо це не бійка або неспортивне порушення правил. Часто саме вилучення дозволяють грі бути видовищною, адже команди реалізовують чисельну більшість на майданчику.
Щодо вилучень, то чи не найбільшою родзинкою хокею є бійки. Часто емоції настільки закипають, що хокеїсти банально з’ясовують, хто кращий на кулаках. Погодьтеся, іноді такого хочеться й у футболі!
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Хокей давно йде попереду футболу, адже система відеоповторів там успішно застосовується протягом багатьох років. Найпрестижнішою хокейною лігою є НХЛ, де змагаються американські та канадські команди. Саме вони і диктують моду.
Також велику аудиторію збирають чемпіонати світу та Олімпійські ігри. Провідними збірними є США, Канада, Швеція, Чехія, Фінляндія.
Чому варто ставити на хокей
У хокеї відбувається велика кількість камбеків, коли команда, що програє, вириває перемогу. Хокейні поєдинки традиційно відрізняються великою кількістю забитих голів.
Саме ця особливість робить
ставки на хокей складними та водночас цікавими. Професійні беттери вважають, що подібна непередбачуваність очевидна перевага хокею у порівнянні з іншими видами спорту. При вмілому підході вона дає можливість вигравати в тому числі на високих коефіцієнтах.
Ще однією перевагою ставок на хокей є висока частота матчів. Хокейні клуби проводять свої матчі по декілька разів на тиждень, що дозволяє увесь час бути в курсі їх поточної ігрової форми, а також відстежувати стан і склади команд. Висока частота матчів робить хокей зручним для статистичного аналізу.
Хоча у лінії дуже багато подій, слід сказати, що це сезонне явище. У літні періоди хокею мало, адже настає міжсезоння. І тільки наприкінці літа хокей починає відновлюватися у повному обсязі. Очевидно, що хокейний сезон це осінь-весна.
Перевагою ставок на хокей є велика кількість стратегій. Для ставок добре підходять як математичні та фінансові стратегії, так і спеціалізовані адаптації ігрових тактик під хокейні матчі.
Як і в багатьох інших видах спорту, в хокеї можна робити ставки в онлайн-режимі. Як було сказано вище, хокей – це динамічний вид спорту. Тому на зміни під час можуть відбуватися дуже швидко і так само швидко треба на них реагувати.
У ставках на хокей досить високі коефіцієнти. Наприклад, у матчах рівних команд на чисту перемогу кожної команди дається коефіцієнт вище двійки.
Види ставок на хокей
У букмекерських компаніях можна зробити декілька видів ставок на хокей. На прикладі букмекерської контори Marathonbet розглянемо основні види ставок. Зазначимо, що Marathonbet – це букмекерська контора з хорошою репутацією, високими коефіцієнтами та зручним інтерфейсом.
Результат матчу
У хокеї переможець може визначитися в основний час або ж овертайм. Принципі, нічиєї в хокеї немає, адже навіть після овертайму на гравців може чекати лотерея у вигляді серії буллітів.
У лінії цей аспект вказується обов'язково і на нього слід звертати увагу. Створюються дві категорії розпису: для основного часу і для матчу з урахуванням овертайму та буллітів. При цьому в першому випадку можна робити ставки на три події – переможе Команда 1 (П1), нічия (Х) і переможе Команда 2 (П2).
Наприклад, 26 грудня відбудеться матч чемпіонату світу U-20 Росія – США. Перемогу росіян оцінюють коефіцієнтом 2,33. На американців – 2,75. Нічия у матчі – коефіцієнт 4,75.
Якщо враховувати додатковий час, то визначається тільки переможець гри – П1 або П2.
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Тотал
Тотал – це сумарна кількість шайб, закинутих у матчі. Гравцю пропонується певне значення, які він повинен спрогнозувати. Наприклад, чи заб'ють команди на двох більше зазначеної кількості шайб або менше.
Часто на один поєдинок пропонується відразу кілька тоталів. Як у багатьох видах спорту, тотал може бути загально для матчу, або ж для окремої частини гри.
Наприклад, збірна Росії закине менше 3.5 шайби – коефіцієнт 1,69. Або ж ставка на те, що збірна США заб'є більше 4.0 – коефіцієнт 3,45. Також можна зробити ставку, що в матчі загальна кількість голів буде, наприклад, менше 5. На таку ставку коефіцієнт 3,34.
Скриншот Фора
Фора – це певний гандикап однієї з команд, з яким гравець може на неї поставити. Наприклад, поставивши на фору -1.5, слід переживати за те, щоб ваша команда виграла з різницею не менш двох шайб.
Поставивши на фору +1.5, ви прогнозуєте, що обрана команда не програє з різницею більше ніж в одну шайбу.
Як у випадку тоталу, парі можна зробити на весь матч або конкретний відрізок. Фори бувають європейськими – цілочисельними або азіатськими – дробовими.
Фори на статистику приймаються не тільки на голи. У букмекерів є спеціальний розпис на статистику, куди входять кидки у ствір воріт, вилучення хокеїстів, штрафний час тощо.
Скриншот Наступний гол
Це чи не найбільш популярна ставка в хокеї. Цей вид спорту надзвичайно результативний, і нульові нічиї майже виключені або стаються у вкрай відповідальних матчах, наприклад, на чемпіонаті світу.
Перед беттор максимально просте завдання – вгадати, яка команда заб'є наступного. Результат доступний у лайв-режимі, і впродовж гри можна ловити на високі коефіцієнти. Можна робити ставки і на весь матч, і на конкретний період.
Фото AP Стратегія ставок на хокей та аналіз
Існує декілька ключових елементів, на які слід звертати, аналізуючи майбутній поєдинок. Це однозначно допоможе краще зробити ставку.
Форма команд
Хоча в хокеї відбувається постійна ротація і втома гравців не така, як у футболістів, це важливий елемент передматчевого аналізу. Слід звернути увагу на останні матчі команд та домашні й виїзні поєдинки команди.
Статистика очних протистоянь
Історією очних протистоянь аж ніяк не варто нехтувати. Цей пункт аналізу відіграє важливу роль у тактично складному виді спорту, як хокей. Ігрові моделі команд часто несумісні, і один з суперників в цій парі почувається вкрай некомфортно.
Це відображається на результаті. Зокрема, одна з команд виявляється незручним суперником для іншої, і турнірна таблиця чи останні матчі не дадуть зрозуміти це так, як історія очних протистоянь.
Турнірне становище і мотивація
Мотивація відіграє важливу роль для спортсменів, адже навіть очевидний андердог може зібратися та виграти у принципового суперника. У хокеї, де перемоги чергуються з поразками, це стається часто.
Окрім принциповості матчу, слід звертати увагу на турнірні завдання команд. Якщо одна з команд вирішила свої завдання, то вона може зіграти не на повну силу, давши відпочити лідерам. Також важливу роль відіграє статус турніру та склад команди.
Наприклад, чемпіонат світу відбувається під час сезону НХЛ. Збірна США та Канади, які є провідними у хокеї, вимушені грати без своїх лідерів з НХЛ. Тому на папері ці команди сильні, однак складом не відрізняються від Німеччини чи Швейцарії.
Кадрові проблеми
Зазвичай до середини сезону хокеїсти "наїдаються", тому стається велика кількість травма. Травма навіть у запасного гравця може вплинути у підсумку на результат матчу, адже зламає відпрацьовану тактику тренера. Щоб бути впевненим у прогнозі, потрібно детально вивчити склади команд на матч.
Фото AP Розглянемо три основні стратегії ставок на хокей
Кожну стратегію варто поєднувати з фінансовою моделлю – флет. Що це таке? Простими слова, вона має на увазі, що на кожну ставку беттор виділяє строго обмежений бюджет. Якщо банк гравця складає 1 000 гривень, то на ставку можна визначити 50 гривень. Це буде константою номіналу, і відхилятися від цього значення не можна. Якщо банк збільшиться за місяць, то номінал можна буде збільшити.
З Флет сумісні майже всі стратегії беттінга.
Тотал другого періоду
Хокей – це фізично складний спорт, тому втома у середині гри призводить до дезорганізації. Найчастіше це стосується оборони: гравці часто втрачають позиції і можуть отримувати дурні вилучення. Це впливає на гольову активність. Тому професійні бестери рекомендують стратегію гри на другий період – парі на тотал більше.
Догон на аутсайдера
Сенс цієї стратегії ставити на перемогу аутсайдера. У кожному чемпіонаті є декілька команд, які не претендують на високі місця чи потрапляння у плей-офф. Коефіцієнти на перемогу таких клубів завжди високі.
Якщо гравець зробив першу ставку і програв – не слід хвилюватися. Слід робити другу ставку з тим же номіналом, за умови, що коефіцієнт вище 3. При програші потрібно збільшити ставку в 1,5 раза. Так потрібно робити до виграшу, який перекриє всі попередні мінуси.
Стратегія Оскара Грайнда
Шукаючи стратегії у ставка кожен беттер натрапляв на Оскара Грайнда. Суть стратегії полягає у збільшенні суми ставки після виграшу і повернення до початкової суми після двох поспіль виграшів.
Основні принципи гри за системою Оскара Грайнда:
для гри по стратегії Оскар Грайнд беріть коефіцієнти від 2.00;
розмір початкової ставки у цій системі не повинен перевищувати 5% від банкролла. Таким чином, при серії невдалих ставок гравець може програти весь банкролл;
після прибуткової угоди збільшуйте суму наступної ставки удвічі. У тому випадку, якщо друге парі також зіграло, то коло вважається завершеним, сума ставки повертається на початкове значення;
розмір ставки після програшу не змінюється;
цикл відкритий до тих пір, поки чистий прибуток менше першої ставки;
після завершення циклу розмір ставки повертається до стартового значенням.
Щоб залишитися в прибутку при грі з цією стратегією потрібно близько 50% вдалих результатів.