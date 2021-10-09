Делаю, что тренер говорит, если нужно сыграть защитника – нет проблем, – Малиновский

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский поделился ожиданиями от сезона Серии А. Сейчас у футболиста мини-отпуск из-за невызова в национальную сборную.

В частности Малиновский рассказал о требованиях наставника бергамаско Джан Пьеро Гасперини.

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Аталанта всегда сильнее играет во втором круге. Уверен, на длинной дистанции для нас все будет складываться хорошо, когда соперники будут терять. Сейчас чувствую себя лучше. Даже учитывая операцию по удалению грыжи перед сезоном, из-за которой пропустил подготовку. Тренер давал мне уверенность, давая постоянно играть. Много готовлюсь в физическом плане, так как немного отстал,

– сказал украинец.

По словам Малиновского, в Аталанте нелегко поддерживать высокую результативность, потому что играть там – не просто прогулка в парке. Нужно быть гибким и нельзя ограничивать себя футболом.

"Если говорить о моем выступлении в конце прошлого сезона, надо помнить, что мы играли в четыре защитника. Может, я тогда действовал ближе к воротам соперника, забивал больше голов. Делаю, что тренер говорит мне. Если нужно сыграть защитника – нет проблем", – подытожил он.

В текущем сезоне Серии А 28-летний хавбек в составе Аталанты провел 7 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 ассист.

Что известно о ситуации с Малиновским в сборной Украины