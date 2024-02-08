Декларация Матвея Бедного: жена министра спорта имела бизнес, который сотрудничал с Россией

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный не имеет личного имущества и получал скромные доходы за последние два года. А вот о его жене Виктории Дашутиной такого не скажешь.

В начале ноября 2023 года в Украине сменился министр молодежи и спорта. Бывший фехтовальщик Вадима Гутцайт уволился с должности, поскольку был избран председателем Национального олимпийского комитета.

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Имущество Бедного

На его место назначили временно исполняющего обязанности министра Матвея Бедного, который был заместителем Гутцайта с 2020 года. Недавно он подал декларации за 2021-2023 годы, которые стали известны в открытых источниках.

Оказалось, что все задекларированное имущество не принадлежит самому Матвею Викторовичу, а записано на его жену Викторию Дашутину. Речь о квартире в Киеве площадью 215 квадратных метров.

Также семья владеет домом и земельным участком в пгт Гурзуф, что в оккупированном Крыму. Дом имеет площадь 1086 квадратных метров и был приобретен семейством Бедных в 2010 году.

Кроме того, с 2022 года Дашутина проживает в Словакии, где арендует квартиру площадью 109 квадратных метров в столице страны Братиславе. Стоит отметить, что Виктория по состоянию на 2021 год была влиятельным бизнесменом согласно декларации Бедного.

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Бизнес, связан с Россией

У нее были корпоративные права аж в 17-ти различных компаниях. Основным ее местом работы был "Полтавский турбомеханический завод", где она за 2021-2022 годы заработала почти 10 миллионов гривен.

Впрочем в 2023-м это предприятие пропало из декларации. Вероятно, из-за следствия в отношении ее отца Григория Дашутина, которого в июне прошлого года задержало ГБР. Бизнесмен и бывший депутат от "Партии регионов" подозревается в работе на российские предприятия.

Именно "Полтавский турбомеханический завод" и "ВНИИКомпрессормаш", к которым была причастна и Виктория до 2023 года, и проходят по делу о поставках запчастей для ВПК России. В СМИ пишут, что женщина скрывается в Словакии от следствия по этому делу.

Стоит отметить, что за 2021-2023 годы Дашутина заработала около 11,3 миллионов гривен. Доход самого Матвея за это время составил 2,9 миллиона гривен. Также и.о. министра молодежи и спорта задекларировал сбережения в размере 16 тысяч долларов.