Успешное выступление Украины

Украинским дефлимпийцам удалось получить 14 медалей, среди которых 7 золотых и 7 бронзовых наград.

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Такой результат украинской команды позволил возглавить ей первое место в медальном зачете среди 26 стран-участниц. Также выступление наших спортсменов обеспечило Украине право на участие в Дефлимпийских играх-2022.

Чемпионат мира должен был состояться еще в прошлом году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Золотые медалисты дефлимпийской сборной Украины:

Женщины: Анна Шостак (до 52 килограммов), Екатерина Шепелюк (до 63 килограммов), Оксана Кравченко (более 78 килограммов).

Мужчины: Дмитрий Шеретов (до 73 килограммов), Лука Нетяга (до 90 килограммов).

Бронзовые призеры:

Женщины: Наталья Ненько (до 48 кг), Екатерина Авдеева (до 57 кг), Валерия Колесникова (до 70 кг), Марина Погорелова (до 78 кг), Мария Бала (свыше 78 кг).

Мужчины: Артем Фандеев, Владимир Маклаков (оба – до 100 кг).

Дефлимпийские игры-2022 пройдут в мае 2022 года в бразильском Кашиас-ду-Суле.