Успішний виступ України
Українським дефлімпійцям вдалося здобути 14 медалей, серед яких 7 золотих та 7 бронзових нагород.
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Такий результат української команди дозволив очолити їй перше місце у медальному заліку серед 26 країн-учасниць. Також виступ наших спортсменів забезпечив Україні право на участь у Дефлімпійських іграх-2022.
Чемпіонат світу мав би відбутися ще минулого року, проте його перенесли через пандемію коронавірусу.
Золоті медалісти дефлімпійської збірної України:
- Жінки: Анна Шостак (до 52 кілограмів), Катерина Шепелюк (до 63 кілограмів), Оксана Кравченко (понад 78 кілограмів)
- Чоловіки: Дмитро Шеретов (до 73 кілограмів), Лука Нетяга (до 90 кілограмів)
Бронзові призери:
- Жінки: Наталія Ненько (до 48 кг), Катерина Авдєєва (до 57 кг), Валерія Колеснікова (до 70 кг), Марина Погорелова (до 78 кг), Марія Бала (понад 78 кг)
- Чоловіки: Артем Фандєєв, Володимир Маклаков (обидва – до 100 кг)