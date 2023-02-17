Дебютный старт – дебютный гол: Виктор Цыганков забивает первый гол за Жирону – видео

Украинский вингер Виктор Цыганков забил свой дебютный гол в составе испанского коллектива. Виктор выдает хороший поединок.

На 35-й минуте поединка Виктор Цыганков сумел поразить ворота Альмерии. Украинский вингер воспользовался стопроцентным моментом.

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Виктор Цыганков оказался в этом месте в то время. Украинский вингер очень удачно закрыл дальнюю штангу ворот голкипера Альмерии. После хорошей передачи в штрафную "бело-красно-синих" Рикельме в одно касание точно переправил мяч на Виктора Цыганкова, которому с близкой дистанции оставалось просто попасть в пустые ворота. Украинец превратил счет в табло в 2:0.

Видео гола Циганкова: