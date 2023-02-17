Украинский голкипер Анатолий Трубин во всей красе продемонстрировал важность вратарской позиции. Вратарь Шахтера попал в солидную компанию.

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Один из лучших

Анатолий Трубин свое мастерство продемонстрировал в победном поединке против французского Ренна (2:1). Еще в первом тайме "красно-черные" могли реализовать свой момент. Артем Бондаренко неловко отдал пас назад, а вот мяч перехватил игрок Ренна Токо-Экамби. Нападающий сразу же вышел на свидание с Трубином, однако украинский вратарь продемонстрировал силу в своих руках и помешал французам отличиться забитым мячом.

Также в список лучших спасательных действий попали сейвы Тер Штегена (против Манчестер Юнайтед), Филиппа Кена (против Ромы), Де Хеа (против Барселоны), Яссина Буну (против ПСВ), Лукаса Храдески (против Монако), Энтони Адан (против) .

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