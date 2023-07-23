"Отблагодарил" бывшего тренера: Мудрик забил дебютный гол за Челси – видео

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик забил свой первый мяч за "синих". Знаменательное событие произошло во время турне в США.

Лондонский клуб сыграл второй матч на сборах в США. В товарищеском поединке Челси победил Брайтон со счетом 4:3, пишет 24 Канал.

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Наконец-то это случилось

Автором одного из голов в ворота команды экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби стал Михаил Мудрик. На 65-й минуте поединка, при счете 1:1, украинский вингер сыграл в стенку с Николасом Джексоном и нанес эффектный удар с линии штрафной. Вратарь Брайтона был бессилен помочь своей команде.

Дебютный гол Мудрика за Челси: смотрите видео

Этот гол стал первым для Мудрика в футболке лондонского клуба. Украинец в январе 2023 года стал игроком Челси, но с тех пор ни разу не отличался забитым мячом.

Напомним, что в первом матче турне по США подопечные Маурисио Почеттино победили Рексхемы (5:0). Но тогда украинский вингер не участвовал в поединке.