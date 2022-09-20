В стиле Роналду: Макаренко забил дебютный гол за Фехервар – яркое видео

В 1/32 финала Кубка Венгрии Фехервар гостил на стадионе футбольного клуба Керюлети. Гости с разгромной победой прошли в следующий круг соревнований.

Отпраздновал в стиле звезды футбола

До экватора второго тайма Фехервар сделал все, чтобы комфортно и без напряжения завершить поединок. За две минуты до конца основного времени за дело взялся футболист гостей Евгений Макаренко, сообщает 24 канал.

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Украинский полузащитник перехватил передачу, выдал сольный проход в штрафную Керюлети и отважился на удар с дальней дистанции.

Это не только первый гол Макаренко в этом сезоне за "види", но вообще в футболке Фехервара. Евгений громко отпраздновал мяч в стиле Криштиану Роналду.

Украинец поставил яркую точку в кубковом матче - 2:5, в 1/16 шагает Фехервар. Дальше клуб Макаренко сыграет против Академии Пушкаша.

В сезоне-2022/2023 Макаренко отыграл за Фехервар 8 матчей, в которых отличился уже 2 голевыми передачами. Евгений выступает за этот венгерский клуб снутри августа 2021 года.

В чемпионате "види" идет на седьмой позиции, имея в своем активе 9 очков. Ранее этот клуб выступал еще один украинец Петряк, но Иван вернулся в донецкий Шахтер.

Видео полного матча (момент с голом Макаренко с 1:55:59)