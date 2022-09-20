Відсвяткував у стилі зірки футболу

До екватора другого тайму Фехервар зробив усе, щоб комфортно та без напруги закінчити поєдинок. За дві хвилини до завершення основного часу за справу взявся футболіст гостей Євген Макаренко, повідомляє 24 канал.

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Український півзахисник перехопив передачу, видав сольний прохід до штрафного майданчику Керюлеті та наважився на удар із дальньої відстані.

Це не лише перший гол Макаренка у цьому сезоні за "віді", а й взагалі у футболці Фехервара. Євген гучно відсвяткував м'яч у стилі Кріштіану Роналду.

Українець поставив яскраву крапку у кубковому матчі – 2:5, в 1/16 крокує Фехервар. Далі клуб Макаренка зіграє проти Академії Пушкаша.

Деталі. У сезоні-2022/2023 Макаренко відіграв за Фехервар 8 матчів, у яких відзначився вже 2 гольовими передачами. Євген виступає за цей угорський клуб ізсередини серпня 2021 року.

У чемпіонаті "віді" йде на сьомій позиції, маючи у своєму активі 9 очок. Раніше за цей клуб виступав ще один українець Петряк, але Іван повернувся у донецькій Шахтар.

Відео повного матчу (момент із голом Макаренка з 1:55:59)