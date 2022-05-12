Как дебютанты принесли Украине первую победу в 2022 году на футбольном поле: видео голов
Сборная Украины 11 мая одержала победу в первом контрольном спарринге в процессе подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022. Александр Петраков угадал с дебютантами команды, принесшими положительный результат.
Молодые сборники принесли результат
Первым соперником "сине-желтых" стала Боруссия Менхенгладбах. Поединок проходил на "Боруссия Парк". Многие украинцы пришли на трибуны, чтобы обеспечить ребятам отличную поддержку. На протяжении всего матча казалось, что сборная играет не в Германии, а в Украине, пишет 24 канал.
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В поединке свои первые голы за национальную команду забили два дебютанта – Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.
Главный тренер Украины Александр Петраков не прогадал с составом. Уже на 10 минуте встречи Мудрик заработал на мяч. Михаил получил классное заброс, на скорости опередил опекуна и легко сменил нули на табло.
Видео гола Мудрика
Пихаленок появился на футбольном поле уже во втором тайме. В конце поединка удар Александра после ошибки защиты Боруссии вывел Украину вперед.
Пихаленок забил за сборную: смотрите видео
Сборная Украины уже в первом матче 2022 праздновала важную победу, которая дает надежду на положительный результат во встрече против Шотландии.К слову. Уже 17 мая главная команда страны сыграет второй спарринг против итальянского Эмполи.
Подготовка сборной Украины: главное
Ребята впервые собрались за долгое время в расположении национальной команды. Уже 1 июня Украина сыграет в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. В случае положительного результата, сборная проведет матч против Уэльса (5 июня). Именно с этой командой подопечные Петракова будут сражаться за путевку на Мундиаль.
Подготовка главной команды страны продлится около месяца. Однако украинские футболисты, выступающие в зарубежных чемпионатах, присоединятся к "сине-желтым" только после 15 мая. Все легионеры отказались от выходных и отдыха после окончания сезона, чтобы поскорее прибыть в возмутительную.
По словам президента УАФ Андрея Павелко, Украина в общей сложности сыграет четыре или пять спаррингов. Один из них уже состоялся, известно еще два следующих соперника – итальянское Эмполи и хорватский Риек (18 мая).
Напомним, что тренировочный процесс украинская команда проводит в Словении.