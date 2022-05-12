Как дебютанты принесли Украине первую победу в 2022 году на футбольном поле: видео голов

Сборная Украины 11 мая одержала победу в первом контрольном спарринге в процессе подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022. Александр Петраков угадал с дебютантами команды, принесшими положительный результат.

Молодые сборники принесли результат

Первым соперником "сине-желтых" стала Боруссия Менхенгладбах. Поединок проходил на "Боруссия Парк". Многие украинцы пришли на трибуны, чтобы обеспечить ребятам отличную поддержку. На протяжении всего матча казалось, что сборная играет не в Германии, а в Украине, пишет 24 канал.

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В поединке свои первые голы за национальную команду забили два дебютанта – Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

Главный тренер Украины Александр Петраков не прогадал с составом. Уже на 10 минуте встречи Мудрик заработал на мяч. Михаил получил классное заброс, на скорости опередил опекуна и легко сменил нули на табло.

Видео гола Мудрика

Пихаленок появился на футбольном поле уже во втором тайме. В конце поединка удар Александра после ошибки защиты Боруссии вывел Украину вперед.

Пихаленок забил за сборную: смотрите видео

Сборная Украины уже в первом матче 2022 праздновала важную победу, которая дает надежду на положительный результат во встрече против Шотландии.

Подготовка сборной Украины: главное

Уже 17 мая главная команда страны сыграет второй спарринг против итальянского Эмполи.

Ребята впервые собрались за долгое время в расположении национальной команды. Уже 1 июня Украина сыграет в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. В случае положительного результата, сборная проведет матч против Уэльса (5 июня). Именно с этой командой подопечные Петракова будут сражаться за путевку на Мундиаль.

Подготовка главной команды страны продлится около месяца. Однако украинские футболисты, выступающие в зарубежных чемпионатах, присоединятся к "сине-желтым" только после 15 мая. Все легионеры отказались от выходных и отдыха после окончания сезона, чтобы поскорее прибыть в возмутительную.

По словам президента УАФ Андрея Павелко, Украина в общей сложности сыграет четыре или пять спаррингов. Один из них уже состоялся, известно еще два следующих соперника – итальянское Эмполи и хорватский Риек (18 мая).

Напомним, что тренировочный процесс украинская команда проводит в Словении.