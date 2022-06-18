Дебютант сборной Украины прокомментировал слухи об интересе Дженоа

В СМИ появилась информация о заинтересованности Александра Пихаленко со стороны Дженоа. Футболист несколько опроверг эти слухи.

Пихаленок: Мой агент пока ничего не рассказывал

Полузащитник Днепра-1 рассказал, что уже находится в Киеве. Клуб Александра Пихаленко в конце июня начинает готовиться к новому сезону УПЛ и еврокубкам.

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Футболист признался, что интерес от Дженоа узнал из новостей в интернете. Если бы "грифоны" действительно проявили заинтересованность и сделали предложение, клуб сконтактировался со своим полузащитником.

Пихаленок, как и все украинские футболисты. мечтают поиграть в Европе, но никакой конкретики интереса от итальянского клуба пока нет. Дебютант сборной Украины не смотрит в будущее, ведь в нашей стране война, поэтому не время какие-то прогнозы и планирования.

Понятное дело, мне приятно, когда мной интересуются иностранные клубы. Это значит, что я на виду. Мой агент пока тоже ничего не рассказывал о каких-либо предложениях из-за границы. Мне, как и любому украинскому футболисту, хотелось попробовать свои силы в европейском футболе, проверить себя на высоком уровне. Пока что не знаю, что будет завтра. Посмотрим,

– рассказал Пихаленок.

Вроде бы Дженоа готова отдать за украинца 2,5 миллиона евро. Правда, Пихаленок еще имеет соглашение с Днепром-1, которое истекает в конце июня 2025 года.