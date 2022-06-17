Неожиданный претендент на украинца
Итальянская Дженоа снова заставляет привлекать к себе внимание украинских фанатов. По сообщению итальянских СМИ, в объектив "грифонов" попал центральный полузащитник Днепра-1 Александр Пихалонок.
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Если слух станет реальностью, то украинский клуб может заработать неплохую сумму за талантливого игрока. Сумма трансфера Пихаленко у Дженоа может составить 2,5 миллиона евро.
У Александра еще есть действительное соглашение с Днепром-1, которое рассчитано до конца июня 2025 года.
Отметим, что в сезоне-2021/2022 Дженоа руководил Андрей Шевченко, но из-за неудачных выступлений стороны расторгли контракт. Команда во главе с украинским наставником провела всего 11 матчей.
По итогам этого сезона "грифоны" заняли предпоследнее место в Серии А и вылетели в низший дивизион – Серию В.
Что известно о карьере Александра Пихаленко
- Александр Пихаленок – воспитанник донецкого Шахтера, выступавший в структуре "горняков" до лета 2021-го, периодически путешествуя по аренде.
- Выступал в аренде за Мариуполь, который из-за войны и разбомбленной инфраструктуры пропускает следующий сезон-2022/2023 в УПЛ.
- Закрепиться в Шахтере не смог, поэтому в 2020 поехал в аренду в Днепр-1.
- 1 июля 2021 стал полноценным игроком днепровского клуба.
- В прошедшем сезоне Пихаленок отыграл 16 поединков, в которых забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
- Игра Пихальонка привлекла внимание тренерского штаба сборной Украины, после чего футболист получил дебютный вызов в главную команду страны.
- Уже в первом матче Александр отличился голом.