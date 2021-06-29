Дебют Костюк и шанс Свитолиной: украинские теннисистки стартуют на Уимблдоне

29 июня 2021 , 12:31
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Источник:

24 канал

Уимблдон-2021 начинает набирать обороты. Первыми среди украинок в борьбу за трофей вступят Марта Костюк и Екатерина Козлова.

Когда сыграют украинки

Во вторник, 29 июня, свои выступления в основной сетке турнира начнут украинки. Марта Костюк попробует с победы дебютировать в основе самого старого шлема.

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Соперницей 19-летней украинской теннисистки будет 18-я ракетка мира из Нидерландов Кики Бертенс. Костюк – фаворитка противостояния. Все из-за того, что игра нидерландки далека от идеальной. К слову, Бертенс сделала потрясающую заявку о завершении карьеры после завершения сезона.

Ориентировочное начало поединка Марты – 16:30 по киевскому времени.

Также 29 июня на травяной корт выйдет Екатерина Козлова. Украинку ждет сложный экзамен против бывшей первой ракетки мира и обладательницей двух Шлемов из Белоруссии Виктории Азаренко.

Матч ориентировочно начнется в 19:00 по киевскому времени.

Старт первой ракетки Украины

Уже в среду, 30 июня, в бой вступят другие украинки. Первая ракетка Украины Элина Свитолина выйдет на корт против Элисон ван Эйтванк из Бельгии. Казалось, что 26-летняя украинская теннисистка должна без проблем выйти в следующий круг. Но нет.

Бельгийка перед Уимблдоном стала чемпионкой 100-тысячника ITF в Ноттингеме, а перед этим на турнире WTA в том же Ноттингеме дошла до четвертьфинала, уступив лишь будущей чемпионке Йоханне Конти.

  • Леся Цуренко поборется с представительницей Казахстана Юлия Путинцевой. Ориентировочное время матчей украинок будет известно несколько позже.
  • Интересно, что при удачных раскладах нас может ждать украинское противостояние – Элина Свитолина против Леси Цуренко.
Автор: Софія Кулай