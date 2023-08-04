Коноплянка поражением и вылетом из еврокубков дебютировал за новый клуб

ЧФР Клуж сыграл ответный матч против Адана Демирспора во 2-й квалификации Лиги конференций. Евгений Коноплянка дебютировал за румынский клуб по поражению и вылету из еврокубков.

Не о таком дебюте за новый клуб мечта бывший футболист Днепра и сборной Украины Евгений Коноплянка. Атакующий полузащитник начал матч со скамейки запасных и вышел на поле на 75 минуте, заменив в составе ЧФР Эрмала Крисники, сообщает 24 Канал.

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Не о таком дебюте мечта Коноплянка

Счет в поединке был уже 1:1, когда украинец появился на футбольном поле. А турецкий клуб уже играл в меньшинстве после удаления Эндрю Гравиона на 63-й минуте поединка.

К сожалению, Коноплянка не помог румынскому коллективу не только победить, но и избежать поражения. Уже в компенсированное время Адан Демирспор вышел вперед и вырвал путевку в следующий раунд Лиги конференций.

Финальный свисток зафиксировал поражение ЧФР 2:1. По итогам двух матчей 3:2 в пользу турецкого клуба, ведь первая встреча окончилась ничьей 1:1.

Коноплянка больше не сыграет на евроарене в сезоне-2023/2024. Теперь вся концентрация украинца будет на Кубке и на чемпионате Румынии.

Напомним, что Евгений перебрался в ЧФР в конце июля 2023 года, подписав контракт до конца июня 2025 года. Также есть опция пролонгации сотрудничества еще на один сезон.

6 августа Коноплянка может дебютировать в румынском чемпионате. В этот день ЧФР сыграет на выезде против ФКСБ. После первых трех туров оба клуба идут на вершине таблицы – ФКСБ лидирует, а ЧФР – второй.