Не про такий дебют за новий клуб мрія колишній футболіст Дніпра та збірної України Євген Коноплянка. Атакувальний півзахисник розпочав матч із лави запасних та вийшов на поле на 75 хвилині, замінивши у складі ЧФР Ермала Кріснікі, повідомляє 24 Канал.

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Не про такий дебют мрія Коноплянка

Рахунок у поєдинку був вже 1:1, коли українець з'явився на футбольному полі. А турецький клуб вже грав у меншості після вилучення Ендрю Гравійона на 63-й хвилині поєдинку.

На жаль, Коноплянка не допоміг румунському колективу не лише перемогти, а й уникнути поразки. Вже у компенсований до матчу час Адан Демірспор вийшов уперед та вирвав путівку у наступний раунд Ліги конференцій.

Фінальний свисток зафіксував поразку ЧФР 2:1. За підсумками двох матчів 3:2 на користь турецького клубу, адже перша зустріч закінчилась нічиєю 1:1.

Коноплянка більше не зіграє на євроарені у сезоні-2023/2024. Тепер уся концентрація українця буде на Кубку та чемпіонаті Румунії.

Нагадаємо, що Євген перебрався у ЧФР наприкінці липня 2023-го, підписавши контракт до кінця червня 2025 року. Також є опція пролонгації співпраці ще на один сезон.

Вже 6 серпня Коноплянка може дебютувати у румунському чемпіонаті. У цей день ЧФР зіграє на виїзді проти ФКСБ. Після перших трьох турів обидва клуби йдуть на вершині таблиці – ФКСБ лідирує, а ЧФР – другий.