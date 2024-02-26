Де Дзерби может снова тренировать Мудрика: Челси рассматривает его кандидатуру

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби попал в шорт-лист кандидатов на роль нового наставника лондонского Челси на следующий сезон. Он может воссоединиться с Михаилом Мудриком.

Эту информацию распространил инсайдер Николо Скира. Он также отметил, что Маурис Почеттино больше не пользуется доверием владельцев столичного клуба.

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Что известно о планах Челси

По данным источника, летом планируется его увольнение. Решение владельцев было спровоцировано рядом неудач, в частности, потеря возможности автоматической квалификации в Лигу Конференции следующего сезона после поражения в финале Кубка лиги с Ливерпулем со счетом 1:0.

Помимо Челси, заинтересованность в услугах Де Дзерби проявили Ливерпуль и Барселона.

Де Дзерби раскрыл потенциал в Мудрике

После 25 туров Челси находится на 11-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а недавно потерпело поражение от Ливерпуля в финале Кубка лиги.

Роберто Де Дзерби присоединился к Брайтону в начале текущего сезона, приняв место Грэма Поттера на тренерском посту.

Итальянского специалиста ранее был главным тренером донецкого Шахтера с мая 2021 года, но в июле 2022-го он покинул команду.

Именно под руководством Де Дзерби удалось раскрыть талант Михаила Мудрика в Шахтере, после чего он перешел в Челси.